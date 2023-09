Die Volkswagen-Aktie erlebt einen turbulenten dritten Tag in Folge, geprägt von Verlusten. Mit einem Rückgang von 1,10 Prozent schafft es das Unternehmen nur in das untere Drittel des DAX. Der aktuelle Kurs steht bei 107,68 Euro, während der Schlusskurs am Vortag bei 108,88 Euro lag. Die Anleger beobachten gespannt, ob diese Abwärtsbewegung anhält. Volkswagen auf Platz 34 im DAX Mit einem Minus von 1,10 Prozent liegt Volkswagen heute auf dem 34. ...

