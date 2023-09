Köln/Berlin (ots) -Laufen für die Rechte von Frauen und Mädchen in Konfliktgebieten: Zum diesjährigen BMW Berlin Marathon am 24. September unterstützte die Semdor Pharma Group die Frauenrechtsorganisation "Free to Run" mit einer Spende über 5.000 Euro. Als Teil des Free to Run Teams nahm die US-Athletin Olivia Barnett, für die Semdor Pharma Group am Lauf teil. Die Organisation unterstützt junge Frauen und Mädchen in Konfliktgebieten beim Aufbau von Führungsqualitäten und der Verbesserung ihres körperlichen, emotionalen und sozialen Wohlbefindens durch Laufen.Verantwortung übernehmen, Missstände bekämpfen"Es ist ein überwältigendes Gefühl, sich für ein so wichtiges Projekt wie Free to Run engagieren zu dürfen", freut sich Olivia Barnett nach ihrem Zieleinlauf. "Die Organisation ist in Regionen der Welt tätig, in denen Konflikte vor allem Frauen und Mädchen in soziale Isolation treiben. Sie leiden unter Belästigung, eingeschränkter Mobilität und ungleichem Zugang zu Bildung. Dabei helfen zu können, diese Missstände zu bekämpfen und auf die Arbeit von Free to Run aufmerksam zu machen, ist für mich die größte Motivation."David Henn, CEO der Semdor Pharma Group, ergänzt: "Wir sehen es als modernes Unternehmen in Verantwortung, auf Themen wie die Unterdrückung, Diskriminierung und soziale Isolation von Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Organisationen wie Free to Run leisten großartige, wichtige Arbeit, die wir selbstverständlich gerne unterstützen."Mit Laufprogrammen zu mehr SelbstbestimmungSeit der Gründung im Jahr 2014 stellt Free to Run Werkzeuge bereit, die Frauen und Mädchen dabei helfen, Führungspersönlichkeiten zu werden, die Selbstbestimmung ausüben, negative Normen in Frage stellen und mutig den öffentlichen Raum zurückerobern. Free to Run-Mitglieder sind Gemeindevorsteher, Fürsprecher und Vorbilder in ihren Gesellschaften und bringen Menschen über kulturelle, ethnische und religiöse Grenzen hinweg zusammen.Ins Leben gerufen wurde Free to Run von der Ultraläuferin und Menschenrechtsanwältin Stephanie Case und begann mit einfachen Wanderaktivitäten von einer kleinen Gruppe junger Frauen in der Region Central Highlands in Afghanistan. Seitdem hat Free to Run Tausende von Einzelpersonen und ihre Gemeinschaften in fünf Ländern positiv beeinflusst, insbesondere in Afghanistan und im Irak.Weitere Informationen zur internationalen Arbeit von Free to Run sowie die Möglichkeit, Spenden zu leisten, unter: https://freetorun.org/Über die Semdor Pharma GroupDie Semdor Pharma Group ist eines der führenden Spezialpharmaunternehmen in Europa, das sich auf Betäubungsmittel und medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Die Unternehmensgruppe entstand im Jahr 2021 durch den Zusammenschluss des deutschen Marktführers für Betäubungsmittel, der PS Gruppe (einschließlich der Tochterunternehmen PS Pharma Services, PB Pharma und PS Marketing & Outsourcing) und Cannamedical® Pharma, dem führenden unabhängigen Großhändler für medizinisches Cannabis in Deutschland. Mit diesem Zusammenschluss bietet Semdor Pharma den europäischen Großhändlern, Lieferanten und Apotheken die breiteste Palette an Betäubungsmitteln (sowohl synthetische als auch natürliche) und den wichtigsten Akteuren im Bereich Betäubungsmittel und medizinischem Cannabis die größte Auswahl an marktführenden Dienstleistungen in den Bereichen Import, Handling, Verpackung und Formulierung von Produkten.Pressekontakt:Herr Patrick PiechaTel.: 0176 41235853E-Mail: presse@semdor-group.comOriginal-Content von: Cannamedical Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133504/5614176