DJ MÄRKTE EUROPA/Unverändert - AMS-Osram mit Kapitalerhöhung schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Donnerstagmittag praktisch unverändert. Der DAX notiert 3 Punkte niedriger bei 15.214 Punkten, der Euro-Stoxx-50 notiert unverändert bei 4.132 Punkten. Übergeordnet sind die Belastungsfaktoren trotz der Stabilisierung an den Börsen die gleichen wie zuletzt - vor allem die weiter steigenden Marktzinsen. In den USA wurden neue Mehrjahreshochs (seit 2007) erreicht. Die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen ist über die Marke von 3 Prozent gestiegen, das ist der höchste Stand seit August 2011.

Mit Blick auf die immer weiter steigenden Ölpreise - sie haben wieder neue Jahreshochs erreicht - geht die Sorge um, dass die Zinserwartung "higher for longer" möglicherweise nicht ausreichen wird, was die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) betrifft. Eventuell müsse sie mit einer weiteren Zinsanhebung nachjustieren.

Dazu bremst weiter die mögliche Haushaltssperre in den USA, nachdem die Republikaner einen kurzfristigen Finanzierungsvorschlag des Senats abgelehnt haben.

Für einen Impuls dürften die Verbraucherpreise aus Deutschland sorgen, sie werden um 14.00 Uhr MESZ veröffentlicht. Zuvor trudeln bereits Daten der Bundesländer ein. In Nordrhein-Westfalen hat der Preisdruck im September aufgrund von Basiseffekten deutlich nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate fiel auf 4,2 (August: 5,9) Prozent. Das ist der niedrigste Preisanstieg seit September 2021. In der Kernrate ging es um 4,4 Prozent nach oben.

Erfolgreiches Börsendebüt von Schott Pharma

Das Börsendebüt von Schott Pharma ist gelungen. Der erste Kurs lag bei 30 Euro, nachdem die Aktien zu 27 Euro zugeteilt wurden. Dies lag bereits am oberen Rand der eingeengten Preisspanne. Die ursprüngliche Spanne betrug 24,50 bis 28,50 Euro und war dann auf 26,50 zu 27 Euro eingeengt worden. Der Börsenneuling wird damit mit rund vier Milliarden Euro bewertet. Die Mutter Schott kann mit Erlösen in Höhe von gut 930 Millionen Euro rechnen. Schott Pharma selbst fließt kein Geld zu. Allerdings wird die Tochter weiterhin von den Finanzmitteln der Mutter profitieren. Schott Pharma stellt Verpackungen her, Fläschchen, Ampullen und Spritzen, aus Glas und Kunststoff. Die Aktie von Schott Pharma notiert aktuell bei 29,94 Euro.

Unter Druck steht die Aktie von AMS-Osram, für die es um 28 Prozent nach unten geht. Hier kommt nicht gut an, dass der österreichische Halbleiterkonzern für die Neuausrichtung nochmals die Aktionäre zur Kasse bittet. So hieß es am Vorabend, dass für die langfristige Wachstumsfinanzierung eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten über insgesamt 2,25 Milliarden Euro nötig sei. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung lag per Mittwochabend laut Infront bei knapp 1,5 Milliarden Euro.

Die Aktionäre von Lanxess hatten zuletzt keine Freude, aktuell geht es für die Titel erneut um 3,4 Prozent nach unten. Und geht es nach den Analysten der UBS, könnte der Ausblick kassiert werden. Das EBITDA erwarten die Analysten im dritten Quartal bei nur noch 119 Millionen Euro und liegen eigenen Aussagen zufolge hier 10 Prozent unterhalb des Konsens.

Bei Varta belastet der Verkauf eines Insiders, für die Aktie geht es um 4,3 Prozent nach unten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.135,18 +0,1% 3,50 +9,0% Stoxx-50 3.904,77 +0,1% 4,02 +6,9% DAX 15.226,51 +0,1% 9,06 +9,4% MDAX 25.602,69 -0,1% -26,06 +1,9% TecDAX 2.976,90 +0,4% 11,98 +1,9% SDAX 12.567,39 +0,2% 25,77 +5,4% FTSE 7.570,10 -0,3% -23,12 +1,9% CAC 7.090,12 +0,3% 18,33 +9,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,93 +0,09 +0,36 US-Zehnjahresrendite 4,64 +0,03 +0,76 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0540 +0,3% 1,0502 1,0521 -1,5% EUR/JPY 157,39 +0,3% 156,93 157,17 +12,1% EUR/CHF 0,9676 +0,0% 0,9671 0,9665 -2,2% EUR/GBP 0,8641 -0,2% 0,8654 0,8659 -2,4% USD/JPY 149,31 -0,1% 149,39 149,40 +13,9% GBP/USD 1,2197 +0,5% 1,2136 1,2150 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,3060 -0,2% 7,3124 7,3126 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.503,74 +0,9% 26.402,21 26.297,18 +59,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,58 93,68 -0,1% -0,10 +20,3% Brent/ICE 96,39 96,55 -0,2% -0,16 +17,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.875,26 1.875,17 +0,0% +0,09 +2,8% Silber (Spot) 22,56 22,53 +0,1% +0,03 -5,9% Platin (Spot) 896,05 892,00 +0,5% +4,05 -16,1% Kupfer-Future 3,66 3,62 +1,2% +0,04 -4,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

September 28, 2023 07:08 ET (11:08 GMT)

