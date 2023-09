DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Preisdruck in Bundesländern sinkt im September

Der Preisdruck hat in einer Reihe von Bundesländern im September aufgrund von Basiseffekten deutlich nachgelassen. So fiel zum Beispiel die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf 4,2 (August: 5,9) Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Das ist der niedrigste Preisanstieg seit September 2021. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise in NRW um 0,2 Prozent. Die Jahresteuerung unter Ausschluss der Preisentwicklung bei Nahrungsmittel und Energie - auch als Kerninflation bezeichnet - betrug im September 4,4 Prozent.

Institute revidieren BIP-Prognose für 2023 kräftig abwärts

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für das Jahr 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland um 0,6 Prozent. Für 2024 erwarten sie ein Wachstum von 1,3 Prozent und für 2025 von 1,5 Prozent. Damit werde die Prognose vom Frühjahr für 2023 kräftig um 0,9 Prozentpunkte nach unten revidiert, so das federführende Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). "Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen, als wir im Frühjahr erwartet haben", sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften lässt im September weiter nach

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im September weiter nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 1 Punkt auf 115 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Damit lässt der gemeldete Arbeitskräftebedarf vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur weiter nach", erklärte die BA. "Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 17 Punkte verloren."

Euroraum-Wirtschaftsstimmung im September weiter eingetrübt

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im September den fünften Monat in Folge gesunken. Die trübe Stimmung kommt daher, dass die hohen Zinssätze die Nachfrage belasten und die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte schmälert. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung sank auf 93,3 Punkte von 93,6 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 92,5 Zähler gerechnet.

HVPI-Inflation in Spanien zieht im September weiter an

Der Preisdruck in Spanien hat im September den dritten Monat in Folge zugenommen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,2 Prozent. Im August hatte die Steigerung 2,4 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für September mit einem Anstieg auf 3,4 Prozent gerechnet. In der nationalen Berechnung stiegen die Verbraucherpreise um 3,5 Prozent nach 2,6 Prozent im Vormonat.

IIF: Euro ist stark überbewertet

Der Euro ist nach Aussage von Robin Brook, Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbands IIF, stark überbewertet. "Der handelsgewichtete Index notiert auf einem Allzeithoch, inflationsbereinigt hat er nun wieder das Niveau von 2014, bevor (der damalige Präsident Mario Draghi) die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer Politik der quantitativen Lockerung führte", schrieb Brooks im Kurznachrichtendienst X. Er sieht den fairen Wert des Euro bei 0,90 USD/Euro. Tatsächlich notiert die Gemeinschaftswährung derzeit bei 1,051.

RWI: Chinesische Häfen stützen Containerumschlag im August

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im August mit saisonbereinigt 124,7 Punkten gegenüber dem Vormonat gestiegen. "Der Anstieg geht vor allem auf den Containerumschlag in chinesischen Häfen zurück", teilte das RWI mit. "In vielen anderen Weltregionen ist er zurückgegangen." Für Juli revidierte das Institut den Indexwert auf 123,4 Punkte von zunächst gemeldeten 121,9 Zählern.

Faeser will Erneuerung von EU-Migrationsabkommen mit Türkei

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich für eine Erneuerung des Migrationsabkommen zwischen der EU und der Türkei ausgesprochen. "Wir brauchen ein Update der Vereinbarung der EU mit der Türkei", sagte Faeser dem Nachrichtenportal t-online. "Wir müssen jetzt darauf drängen, dass das Vereinbarte wieder eingehalten wird und an den Stellen neu verhandeln, wo es notwendig ist."

Baerbock sieht wachsende Rivalität mit Volksrepublik China

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor der wachsenden Gefahr von Konflikten mit der Volksrepublik China gewarnt. "China verändert sich als Partner, als Wettbewerber und zunehmend als systemischer Rivale", sagte Baerbock in einer Debatte über die China-Strategie der Bundesregierung im Bundestag. "Wir dürfen diese Entwicklung weder übersehen noch übergehen."

Studie: Schweizer Gletscher in nur zwei Jahren um 10 Prozent geschrumpft

Durch extreme Hitze sind die Schweizer Gletscher laut einer Studie in nur zwei Jahren um 10 Prozent geschrumpft - und damit so stark wie in den drei Jahrzehnten vor 1990 zusammen. Nach der Rekordschmelze um 6 Prozent im vergangenen Jahr habe das Volumen der Gletscher dieses Jahr um weitere 4 Prozent abgenommen, teilte die Schweizerische Kommission für Kryosphärenbeobachtung (SKK) mit.

Russland will Verteidigungsausgaben um fast 70 Prozent erhöhen

Russland will seine Verteidigungsausgaben im kommenden Jahr um fast 70 Prozent erhöhen. Die Mittel für das Militär sollen im Jahresvergleich um mehr als 68 Prozent auf fast 10,8 Billionen Rubel (rund 106 Milliarden Euro) steigen, wie das Finanzministerium in Moskau mitteilte. Sie würden damit rund sechs Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP werden die russischen Verteidigungsausgaben im Jahr 2024 etwa dreimal so hoch sein wie die Ausgaben für Bildung, Umweltschutz und Gesundheit zusammen. Russland unterstreicht damit seine Entschlossenheit, seine Offensive in der Ukraine fortzusetzen.

McCarthy lehnt Entwurf des Senats ab - Shutdown rückt näher

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat den überparteilichen Gesetzentwurf des Senats zur Vermeidung eines Shutdown abgelehnt und erhöhte damit die Wahrscheinlichkeit einer Schließung von Regierungsbehörden am Wochenende. McCarthy versucht, eine Einigung auszuhandeln, die den Forderungen einer kleinen Zahl von Republikanern in seiner Kammer entspricht, die umfangreiche neue Ausgabenkürzungen fordern. McCarthy arbeitet an seinem eigenen Plan, um die Regierung am Laufen zu halten, obwohl es nicht klar ist, ob eine Vereinbarung, die die Verweigerer auf seiner Seite besänftigt, den Senat passieren würde, der von der Demokratischen Partei kontrolliert wird.

Taiwan stellt erstes U-Boot aus eigener Produktion vor

Taiwan hat das erste U-Boot aus eigener Produktion vorgestellt. "Dieser Tag wird für immer in die Geschichte eingehen", sagte die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen bei einer Zeremonie in der Hafenstadt Kaohsiung. Der Bau eines U-Boots in Taiwan habe lange als unmöglich gegolten. "Aber heute steht ein U-Boot, das von unseren eigenen Leuten entworfen und gebaut wurde, genau vor uns - wir haben es geschafft", fuhr sie vor dem in Farben der taiwanischen Flagge eingehüllten Prototyp fort.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Sep Verbraucherpreise +2,39% (Aug: +4,09%) gg Vorjahr

