AiCuris' Innovations-Programm AiCubator startet neue Bewerbungsrunde für innovative Projekte mit Fokus auf Behandlungsmöglichkeiten für virale Infektionen bei immungeschwächten Patienten Das AiCubator-Programm von AiCuris unterstützt frühe Forschungsprojekte junger Start-ups und universitärer Forschungsgruppen, die an innovativen Behandlungsmöglichkeiten für virale Infektionen bei immungeschwächten Patienten arbeiten.

Die Gewinnerprojekte erhalten den AiCubator-Resident-Status und profitieren von AiCuris wissenschaftlichem Know-how, seiner bewährten Expertise in der Arzneimittelentwicklung und seinem umfassenden Netzwerk in der Life-Science-Industrie.

Die vierte Bewerbungsrunde für den AiCubator beginnt am 01. Oktober und endet zum 31. Dezember 2023. Wuppertal, Deutschland, 28. September 2023 - AiCuris Anti-infective Cures AG, ein führendes pharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf neuartige Wirkstoffkandidaten für die Vorbeugung und Behandlung von schweren und potenziell lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten bei immungeschwächten Patienten und Produktkandidaten in der klinischen Entwicklung, gab heute den Start der vierten Runde seines innovativen Förderprogramms, AiCubator, bekannt. Mit dem AiCubator-Programm bietet AiCuris frühen Forschungsprojekten mit Schwerpunkt auf innovativen Behandlungsmöglichkeiten für virale Infektionen bei immungeschwächten Patienten Unterstützung aus erster Hand. Die ausgewählten Projekte profitieren über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren vom wissenschaftlichen Know-how des Unternehmens und seiner Expertise in der Arzneimittelentwicklung. Im Rahmen des Förderprogramms lernen die AiCubator-Residents wie sie ihre Projekte in neue Produkte umsetzen können. Sie erhalten Unterstützung bei der Entwicklung einer klaren Strategie und eines verlässlichen Zeitplans sowie bei der Erstellung einer überzeugenden Präsentation vorliegender Ergebnisse. Die AiCubator-Initiative unterstützt ihre Teilnehmer in wichtigen Aspekten, um Erfolge zu beschleunigen und künftige Finanzierungs- und Lizenzierungsmöglichkeiten zu verbessern. Darüber hinaus erhalten die nominierten akademischen Forschungsteams und Start-up-Unternehmen Zugang zu AiCuris' umfassendem internationalen Netzwerk aus renommierten wissenschaftlichen Partnern, Verbänden und Dienstleistern sowie anderen führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Interessenten können sich für das AiCubator-Programm bewerben, indem sie das AiCubator-Antragsformular ausfüllen und ihr Projekt, seinen Status und seine Entwicklungspläne beschreiben. Weitere Informationen über das Förderprogramm finden Sie auf der AiCuris AiCubator-Website . "Bei AiCuris setzen wir uns sehr dafür ein, innovative Ansätze für neue Antiinfektiva zu fördern, die für immungeschwächte Patienten mit dringendem Bedarf für wirksame Behandlungsoptionen einen echten Unterschied machen können. Die Arbeit unseres jüngsten Residents - das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - zur Entwicklung eines niedermolekularen Inhibitors gegen BKV-induzierte Infektionen ist nur ein Beispiel für die vielen spannenden frühen Projekte, die auf neuen wissenschaftlichen Prinzipien basieren und genau hier ansetzen", sagte Dr. Holger Zimmermann, Chief Research and Development Officer der AiCuris Anti-infective Cures AG. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unseren Residents mit unserem AiCubator-Förderprogramm die nötige Erfahrung und das Umfeld bieten können, mit denen sie ihre Programme auf die nächste Stufe heben können. Ich freue mich bereits sehr auf die eingereichten Projekte, die in dieser vierten Bewerbungsrunde unseres Unternehmensinkubators das Leben von Patienten verbessern können." Akademische Gruppen einer Forschungsuniversität, eines Instituts oder auch Biotech-Start-ups, die an Projekten zur Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Virusinfektionen wie dem BK-Virus, dem Adenovirus und anderen Viren mit schwerwiegenden und potenziell lebensbedrohlichen Folgen für immungeschwächte Patienten arbeiten, sind herzlich eingeladen, sich für das AiCubator-Programm zu bewerben. Die eingereichten Projekte werden von AiCuris-Experten anhand verschiedener Kriterien bewertet. Dazu gehören vorläufige Wirksamkeitsdaten, die angesprochenen Indikationen sowie potenzielle Wettbewerbsvorteile gegenüber bestehenden Behandlungsstandards. AiCuris nimmt jedes Jahr Projekte, die zwar wissenschaftlich attraktiv sind, sich aber noch in einem zu frühen Stadium für Lizenzvereinbarungen befinden, als Residents in sein AiCubator-Programm auf.

AiCubator 2024 - wichtige Termine und Fristen: Einreichungsfrist: 01. Oktober bis 31. Dezember 2023, Mitternacht MEZ Bekanntgabe der Gewinnerprojekte: April 2024





Über AiCubator Um frühe Ideen zu unterstützen, die zu neuartigen Behandlungen von viralen Infektionen bei immungeschwächten Patienten führen könnten, wählt AiCuris jedes Jahr vielversprechende Forschungsprojekte für sein innovatives Förderprogramm AiCubator aus. Die AiCubator-Initiative richtet sich an akademische Forschungsgruppen oder kürzlich gegründete Biotechnologie-Startups mit frühphasigen Antiinfektiva-Projekten in wichtigen Forschungsfeldern, die wissenschaftlich interessant, aber noch zu wenig ausgereift für Lizenzverträge sind. Das Programm wurde entwickelt, um Wissenschaftler und Startups dabei zu unterstützen, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen und die zugrundeliegenden Ideen und Ansätze zu einem fortgeschrittenen Status weiterzuentwickeln. Teilnehmer des AiCubator-Programms erhalten über einen längeren Zeitraum Unterstützung von AiCuris, darunter wissenschaftliche und regulatorische Beratung sowie im Bereich Business Development. Zusätzlich bekommen sie Einblicke in die präklinische und klinische Wirkstoffforschung und das Pharmageschäft. Die nächste Bewerbungsrunde für das AiCubator-Programm beginnt im Oktober dieses Jahres. Interessierte Forschungsgruppen und junge Start-ups mit frühphasigen Antiinfektiva-Projekten können auf der AiCubator-Website des Unternehmens weitere Informationen finden und die entsprechenden Bewerbungsformulare herunterladen. Weitere Informationen über AiCubator finden Sie unter: www.aicuris.com/AiCubator .

Über AiCuris Anti-infective Cures AG AiCuris fokussiert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer antiviraler Medikamente für immungeschwächte Patienten zur Prophylaxe schwerer und lebensbedrohlicher Erkrankungen. Das Unternehmen hat ein kommerzielles Medikament sowie eine breite Pipeline klinischer und präklinischer antiviraler Produktkandidaten entwickelt. Sein Hauptprodukt PREVYMIS® (Letermovir), ein erster nicht-nukleosidischer Cytomegalovirus (CMV)-Inhibitor, wurde an MSD auslizenziert und wird zur Vorbeugung humaner CMV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten nach allogener hämatopoetischer Stammzell- oder Nierentransplantation vermarktet. Der eigene Produktkandidat Pritelivir, der auf resistente Herpes-Simplex-Virus (HSV)-Infektionen bei immungeschwächten Patienten abzielt, befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung. Therapeutische Kandidaten für die Behandlung anderer Viren wie das BK- und Adenovirus befinden sich in früheren Entwicklungsstadien. AiCuris wird von einer starken Gesellschafterbasis unterstützt, darunter der Hauptinvestor SANTO Holding. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aicuris.com .

Kontakte: Unternehmen:

AiCuris Anti-infective Cures AG

Dr. Katharina Nothelfer

Telefon: +49 202 317 63 0

E-Mail: info@aicuris.com

Medienarbeit:

MC Services AG

Dr. Solveigh Mähler

Telefon: +49 211 529 252 19

E-Mail: aicuris@mc-services.eu

Dr. Andreas Kühbacher

Telefon: +49 202 317 63 0

E-Mail aicubator@aicuris.com



