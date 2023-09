Greensboro, N.C. und Genf (ots/PRNewswire) -Wrangler x Barbie bringt originalgetreue, westlich inspirierte Styles und viel PinkDie globale Denim-Marke und führende Autorität in Sachen Westernmode, Wrangler (http://wrangler.com/) ® (http://wrangler.com/), hat heute ihre Zusammenarbeit mit Barbie von Mattel (http://mattel.com/), Inc. bekannt gegeben, der Modepuppenmarke Nr. 1, die ein kulturelles Phänomen inspiriert. Die Wrangler x Barbie-Kollektion feiert zwei Marken mit ähnlichem Erbe, die in dem Wunsch vereint sind, Frauen und Mädchen zu ermutigen, stark, selbstbewusst und frei zu sein und furchtlos ihre Träume zu verfolgen.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/9204751-wrangler-barbie-launch-collection-denim-women-girls/ (https://www.multivu.com/players/uk/9204751-wrangler-barbie-launch-collection-denim-women-girls/)Wrangler x Barbie fängt den fantasievollen, verspielten Stil von Barbie ein und bietet ikonische Silhouetten und essenzielle Western-Design-Elemente von Wrangler - darunter eine pinkfarbene Version des ikonischen und unverkennbaren Wrangler -Lederaufnähers an der Gesäßtasche - und bietet eine Auswahl an kombinierbaren Teilen für Frauen und Mädchen. Die Kollektion enthält die perfektionierte Bootcut-Jeans der Denim-Marke und die erste Wrancher® Dress Jean für Frauen in einem leuchtenden Barbie-Pink. Die Kollektion verbindet die Wurzeln von Wranglermit dem typischen kalifornischen Flair der Marke Barbie und umfasst eine Auswahl an lässigen und auffälligen Teilen wie Hemden, Kleider, T-Shirts und Jacken mit kräftigen Farben, lebendigen Prints und einem Hauch von Western-Flair.Seit vielen Generationen repräsentiert und unterstützt Wrangler die hart erarbeiteten Ziele und Träume des amerikanischen Westens, während die Marke Barbie Fans aller Altersgruppen in dem Glauben bestärkt hat, dass sie alles sein können. Barbie selbst wurde als Landwirtin und Reiterin dargestellt. Die Wrangler x Barbie-Kollektion enthält daher passend dazu westlich inspirierte Barbie-Illustrationen, -Muster, -Texturen und -Ästhetik für alle, die schon immer zu träumen gewagt haben."Vor allem durch die bemerkenswerte Ausweitung seiner Produktkategorien für Frauen im Laufe der Jahre hat sich Wrangler eine einzigartige Position in der Damenmode erarbeitet und bietet einen westlichen Stil, der über Lebensstile, Berufe, wirtschaftliche Hintergründe, Genres, Regionen und Generationen hinausgeht", sagt Jenni Broyles, Senior Vizepräsident von Wrangler. "Barbie ist zu einem dauerhaften und kulturellen Symbol der Selbstbestimmung geworden, und mit dieser Kollektion wollen wir Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dazu ermutigen, ihre einzigartige Identität anzunehmen und ein Statement abzugeben, das über die Zeit hinweg nachhallt."Die Zusammenarbeit stützt sich auf ikonische Markengeschichten voller reicher, symbolträchtiger und klassischer Mode und kultureller Momente und wird von zwei Marken inspiriert, die Produkte herstellen, die seit langem als Sammlerstücke über Generationen hinweg weitergegeben werden. Wrangler x Barbie ist eine Neuinterpretation der Markenarchive und eine Hommage an die Geschichte der Marke Barbie, die mit westlich inspirierter Mode und ihrem authentischen westlichen Lebensstil experimentiert hat, einschließlich ihrer Erfahrungen als Pferdebesitzerin in den 1970er Jahren.Wrangler x Barbie ist auf Wrangler.com und im Geschäft erhältlich. Wenn Sie mehr über die Kollektion, künftige Kooperationen zwischen Mattel (https://about.mattel.com/) und Wrangler und die bahnbrechenden Marken erfahren möchten, die Frauen dazu bringen, ihren Leidenschaften nachzugehen, folgen Sie @ (https://www.instagram.com/wrangler_europe/)wrangler, @barbie (https://www.instagram.com/barbie/?hl=en) und @barbiestyle (https://www.instagram.com/barbiestyle/?hl=en).Informationen zu Wrangler®Wrangler®, eine Marke von Kontoor Brands (NYSE: KTB), ist seit 75 Jahren eine Ikone des authentischen amerikanischen Stils. Mit einem reichen Erbe, das im westlichen Lebensstil verwurzelt ist, hat sich Wrangler verpflichtet, höchste Qualität und zeitloses Design anzubieten. Die Kollektionen für Männer, Frauen und Kinder sehen gut aus, fühlen sich gut an und inspirieren alle, die sie tragen, stark und bereit für den Alltag zu sein. Wrangler ist in Einzelhandelsgeschäften weltweit erhältlich, unter anderem in den Flagship-Stores in Fort Worth und Greensboro, in Kaufhäusern, im Massenmarkt, in Fachgeschäften, bei führenden Westernausrüstern und online. Weitere Informationen finden Sie auf Wrangler.com. (https://www.wrangler.com/)Informationen zu MattelMattel ist ein weltweit führendes Spielwarenunternehmen und Eigentümer eines der umfangreichsten Kataloge von Kinder- und Familienunterhaltungsprodukten der Welt. Wir schaffen innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder inspirieren, unterhalten und spielerisch fördern. Wir sprechen die Verbraucher durch unser Portfolio an ikonischen Marken an, darunter Barbie®, Hot Wheels®, Fisher Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® und MEGA®, sowie durch andere beliebte geistige Eigentumsrechte, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren. Unser Angebot umfasst Film- und Fernsehinhalte, Spiele und digitale Erlebnisse, Musik und Live-Events. Wir sind an 35 Standorten tätig und unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen in mehr als 150 Ländern erhältlich. Seit seiner Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, der Kindern die Möglichkeit gibt, das Wunder der Kindheit zu entdecken und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. PRESSEKONTAKT:WRANGLER EMEA: Ilham Moutaa Lecorche - ilham.moutaalecorche@kontoorbrands.com