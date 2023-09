Laufen (ots) -Über vier Millionen virtuelle Heldinnen und Helden erreichte 2022 die Fisherman's Friend Gaming-Challenge. Auch dieses Jahr können sich kreative Spielerinnen und Spieler wieder im Paralleluniversum messen und coole Preise gewinnen.In einigen der populärsten Games hat Fisherman's Friend auch dieses Jahr eigene herausfordernde Hindernisparcours entwickelt. Das diesjährige Gaming-Line-up aus Fortnite, Minecraft und Nintendo's Super Mario Maker hat es in sich: Jedes Game bietet extra starke Herausforderungen. Wie Fisherman's Friend halt.Wer die Parcours erfolgreich absolvieren will, muss zwar kein Profi im Gamen sein, aber idealerweise eine grosse Portion Ausdauer und Geschicklichkeit mitbringen. Kreative und unermüdliche Spielerinnen können tolle Preise im Gesamtwert von über 5'000 CHF gewinnen.Game-Start am 28. September 2023Virtuelle Heldinnen und Helden spielen zu Hause am eigenen Computer oder im Rahmen des HeroFests 2023 (https://herofest.ch/de), das vom 13. bis 15. Oktober in der BERNEXPO stattfindet. Fisherman's Friend ist dort mit einem Stand präsent und verbindet virtuelle Challenges mit der echten Welt.Mit von der Partie sind die Influencer Maelo (https://www.tiktok.com/@maeloromani) und Jonthan.b (https://www.tiktok.com/@jonthan.b). Auch sie versuchen sich in den Challenges und sorgen damit für beste Unterhaltung für ihre Follower und alle Besuchenden des HeroFests 2023.Die Gaming-Challenge von Fisherman's Friend startet am 28. September 2023 und dauert bis am 28. Oktober. Alle Informationen zum Mitmachen sind auf fishermansfriend.ch (https://fishermansfriend.com/de-ch/) zu finden.Pressekontakt:Andrea Gloor-MülhauptBrand Director Fisherman's Friend Schweiz+41 061 765 48 52friend@fishermansfriend.chSven BergertProjektleitung MYI Entertainment+49 157 853 066 30sven.bergert@myi.chOriginal-Content von: Ricola Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005111/100911809