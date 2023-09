Der Fonds wird mit zwei strategischen Investitionen gestartet

Der Debiopharm Innovation Fund, der strategische Investmentarm des Schweizer Biopharmaunternehmens Debiopharm, der 150 Millionen Dollar verwaltet, gab heute den Start seiner neuen Seed-Finanzierungsinitiative bekannt. Er plant, zusätzliches Kapital bereitzustellen, um jedes Jahr bis zu 15 Startups in der Anfangsphase zu unterstützen. Aufbauend auf seiner starken Erfolgsbilanz mit Investitionen in 25 Unternehmen seit der Gründung des Fonds im Jahr 2006, mit einem Schwerpunkt auf Digital Health seit 2017, wird der Fonds nun eine Seed-Finanzierungsaktivität hinzufügen, um noch früher in weitere Unternehmen zu investieren, mit dem Ziel, die pharmazeutische Forschung und Entwicklung (F&E) zu transformieren und digitale Innovationen in der Krebsbehandlung voranzutreiben.

Der Debiopharm Innovation Fund freut sich, jungen Seed-Start-ups nicht nur Zugang zu Kapital zu verschaffen, sondern auch zu der Fülle an Wissen, die durch jahrelange Investitionen an der Schnittstelle von Technologie, pharmazeutischer F&E und patientenzentrierter Gesundheitsversorgung gesammelt wurde. Dies sind inspirierende Zeiten, in denen neue Ideen zum Leben erweckt werden, da neue, bahnbrechende KI-Modelle neue Erkenntnisse aus komplexen Daten gewinnen und die Anwendung von Forschungsergebnissen auf künftige Pflegestandards dramatisch beschleunigen. Aber es gibt auch viele Herausforderungen für junge Start-ups: Der Gegenwind auf dem Markt erschwert weiterhin den Zugang zu Kapital, das komplexe regulatorische Umfeld macht es schwer, sich zurechtzufinden, und schließlich stellen Start-ups fest, dass sie nicht immer die gleiche Sprache sprechen wie die großen Pharmakonzerne, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Hier kann unsere strategische Finanzierung und Beratung das Sprungbrett für Startups auf ihrem Weg zum Wachstum sein und Debiopharm weltweit an der Spitze der Innovationsphase positionieren. Debiopharm plant, die erfolgreichsten Startups bei ihrer anschließenden Serie-A-Finanzierung zu unterstützen, die das Flaggschiff des Fonds bleiben wird.

Der Fonds hat seine Tätigkeit bereits mit zwei Seed-Investitionen aufgenommen, zwei weitere sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Zu den ersten beiden Seed-Investitionen gehören Tune Insight, ein in der Schweiz ansässiges Startup, das eine datenschutzfreundliche Plattform für die Zusammenarbeit mit Daten anbietet, die das Training von Modellen der künstlichen Intelligenz (KI) durch sicheres föderiertes Lernen ermöglicht, und Neuroute, ein in Großbritannien ansässiges Startup, das eine KI-Plattform für die klinische Entwicklung entwickelt, die ohne Code auskommt und kritische Prozesse bei klinischen Studien wie das Studiendesign und die Standortwahl rationalisiert. "Wir freuen uns, mit Debiopharm zusammenzuarbeiten und die Landschaft der klinischen Entwicklung mit KI neu zu definieren", sagte Livia Lifes, Mitbegründerin und CEO von Neuroute. "Wir sind auf dem besten Weg, monumentale Fortschritte bei der Entwicklung von KI für klinische Studien zu machen, die es ermöglichen werden, transformative Medikamente effektiver und effizienter zu den Patienten zu bringen."

"Unsere jüngste Seed-Runde, an der sich auch Debiopharm beteiligt hat, wird uns dabei helfen, unser Gesundheitswesen weiter auszubauen. Hier sehen wir einen großen Bedarf an der Zusammenarbeit von Datensätzen, die heute oft in Silos bleiben", sagte Juan Ramón Troncoso-Pastoriza, Mitbegründer und CEO von Tune Insight. "Das Potenzial von prädiktiven KI-Modellen für die Präzisionsmedizin ist enorm, und unsere Lösung kann dabei helfen, diese datenhungrigen Modelle zu trainieren, ohne jemals Kompromisse beim Datenschutz und der Datensicherheit einzugehen."

Mit Blick auf die Zukunft hat das Investmentteam starke Überzeugungen: "Wir glauben, dass Präzisionsmedizin mit präziser Forschung und Entwicklung beginnt, weg von generischen Ansätzen hin zu einer stärker personalisierten, biomarkergesteuerten Entwicklung", sagte Marc Cikes, Managing Director des Debiopharm Innovation Fund. "Wir stellen uns patientenorientierte klinische Studien vor, bei denen mehr Patienten früher Zugang zu neuen Behandlungen erhalten. Und schließlich stellen wir uns eine KI-gestützte Pflege vor, die eine frühere Diagnose, eine präzisere Prognose und wirklich individualisierte Behandlungspfade ermöglicht."

Die neue Seed-Finanzierung wird daher den Weg für die nächste Generation von Behandlungen und die digitale Gesundheit ebnen und den Angehörigen der Gesundheitsberufe bessere Werkzeuge an die Hand geben, um die Erfahrungen und Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Die Investitionen werden sich auf die nächste Generation der Pharmaforschung und -entwicklung konzentrieren, um die Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen, auf neue Technologielösungen, die einen stärker auf den Patienten ausgerichteten Ansatz bei klinischen Studien ermöglichen, und auf digitale Plattformen, die neue Erkenntnisse aus klinischen Daten für personalisiertere Behandlungspfade erschließen.

"Wir bei Debiopharm sehen eine Zukunft voraus, in der Daten die gesamte Wertschöpfungskette der Arzneimittelentwicklung bestimmen, von der Entwicklung neuartiger Arzneimittel bis zur Vorhersage der Ergebnisse klinischer Studien. Die Zukunft des Gesundheitswesens wird von der KI-gesteuerten Pflege und den Unternehmen, die hinter diesen Innovationen stehen, neu gestaltet werden", sagte Cikes. "Trotz enormer Fortschritte bei der Behandlung von Krebspatienten und der Krankheit gibt es noch viel mehr zu entdecken, wie wir Krebspatienten diagnostizieren, behandeln und heilen können. Durch die Nutzung des umfangreichen Wissens und der Expertise des Debiopharm Innovation Fund haben Startups die Möglichkeit, sich zu skalierbaren, investitionsfähigen Unternehmen zu entwickeln, die einen nachhaltigen Einfluss auf Patienten weltweit haben werden."

Über den Debiopharm Innovation Fund

Der Debiopharm Innovation Fund, der strategische Investitionszweig des Schweizer Biopharmaunternehmens Debiopharm, bietet Finanzierung und Beratung für Unternehmen, die die Patientenversorgung verbessern und die pharmazeutische Forschung und Entwicklung verändern wollen. Seit 2017 hat Debiopharm in 15 KI- und Digital-Health-Unternehmen investiert, wobei er in der Regel die Investitionsrunden anführt. Ab September 2023 erweitert der Debiopharm Innovation Fund seinen Aktionsradius durch eine neue Seed-Finanzierungsaktivität.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.debiopharm.com/digital-health/

Über Neuroute

Neuroute wurde 2019 gegründet und ist eine KI-Plattform für die klinische Entwicklung, die ohne Code auskommt. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung von Medikamenten zu verbessern und Patienten mit innovativen Medikamenten zu versorgen. Ihre KI-gestützte Plattform nutzt Datenanalysen, um Life-Science-Teams in die Lage zu versetzen, präzise, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die eine effiziente Zusammenarbeit, klinische Planung und klinische Entwicklung fördern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://neuroute.co/

Über Tune Insight

Tune Insight wurde 2021 am EPFL Laboratory for Data Security gegründet und orchestriert die sichere Zusammenarbeit an sensiblen oder vertraulichen Daten über Unternehmen, Domänen oder Gerichtsbarkeiten hinweg. Es ermöglicht kollektive Analysen, föderiertes maschinelles Lernen oder andere zugelassene Berechnungen und schützt dabei die genutzten Daten und optimiert die Compliance. Ihre Technologie basiert auf einer hocheffizienten quantenresistenten Kombination aus sicherer Mehrparteienberechnung und homomorpher Verschlüsselung. Tune Insight bedient Kunden aus verschiedenen Branchen, vom Gesundheitswesen bis zur Cybersicherheit, Finanzdienstleistungen und darüber hinaus.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://tuneinsight.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230928333142/de/

Contacts:

Kontakt Debiopharm

Dawn Bonine

Head of Communications

dawn.bonine@debiopharm.com



Kontakt Neuroute

Dr. Sam Dickens

Clinical Research bei Neuroute

sam@neuroute.co



Kontakt Tune Insight

Juan Troncoso Pastoriza

Co-founder CEO

juan@tuneinsight.com