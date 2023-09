Berlin (ots) -Das Festival of Lights, eines der größten Lichtfestivals weltweit, wird vom 6. bis zum 15. Oktober 2023 Berlin unter dem Motto "Colours of Life" erstrahlen lassen und erstmals ist Bibi Blocksberg mit dabei.Dass Bibi Blocksberg schwindelfrei ist und es liebt, mit ihrem Besen Kartoffelbrei durch die Lüfte zu wirbeln, weiß jedes Kind. Und schwindelfrei sollte man sein, um beim 19. Festival of Lights das Wahrzeichen der Hauptstadt, den 368 Meter hohen Fernsehturm, mit einer magischen Lichtinstallation zu illuminieren.Vom 6. bis zum 15. Oktober 2023 ist die beliebte Hörspielheldin Bibi Blocksberg Teil der magischen Lichtershow und wird neben vielen anderen großartigen visuellen Darbietungen von 19 bis 23 Uhr ihre persönliche Botschaft auf dem Berliner Fernsehturm präsentieren.Seit über 40 Jahren steht Bibi Blocksberg mit ihren turbulenten Abenteuern bei Millionen junger und erwachsener Fans für gelebte Toleranz, Gerechtigkeit, einen respektvollen Umgang miteinander und für reichlich Herzenswärme. LOVE CAN BE MAGIC - findet Bibi Blocksberg und ihre Berliner Produktionsfirma KIDDINX hofft, dass ihre magische Botschaft auf dem Berliner Fernsehturm die Herzen der Besucher:innen berührt und Strahlkraft über das Festival hinaus hat.Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, Bibi Blocksbergs farbenfrohe Lichtinstallation vor Ort zu erleben und sich von ihrer Botschaft inspirieren zu lassen.Das Festival of Lights:Das Festival of Lights Berlin ist eines der bekanntesten Lichtfestivals weltweit und zieht jedes Jahr Millionen von Besucher:innen an. Mit atemberaubenden Lichtinstallationen, Projektionen und Veranstaltungen schafft das Festival eine einzigartige und faszinierende Atmosphäre.Über KIDDINX:KIDDINX bietet Unterhaltung für Kinder - und das seit über 50 Jahren. KIDDINX steht für eigene Brands wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi & Tina oder Kira Kolumna und ist zudem Lizenzagentur für Pippi Langstrumpf, Die Schlümpfe u.v.a. bekannte Kindermarken.PRESSEKONTAKT KIDDINX:Rico-Thore Kauertrico.kauert@PRonline.deTel.: 01774643648Original-Content von: KIDDINX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40165/5614272