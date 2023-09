News von Trading-Treff.de Micron Technology Aktienanalyse nach den Quartalszahlen. Die Verluste wurden ausgeweitet, aber ein Gewinn steht erst 2025 in Aussicht. Micron Technology ist ein Chip-Urgestein Micron Technology ist ein führender Hersteller von Halbleitern und Speicherlösungen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat sich seitdem zu einem der wichtigsten Akteure in der weltweiten Halbleiterindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...