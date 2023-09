Elmshorn (ots) -ORLEN Deutschland flaggt in seinem Tankstellennetz auf die Marke ORLEN um. Als Teil eines konzernübergreifenden, einheitlichen Markenbildes ist ein weiteres Rebranding in Deutschland in den nächsten Monaten geplant.ORLEN Deutschland hat in seinem deutschlandweiten Tankstellennetz die Marke ORLEN im Rahmen einer konzernübergreifenden Markenstrategie deutlich ausgebaut. Die weiteren Planungen bis Ende 2023 / Anfang 2024 sehen ein verstärktes Rebranding von bestehenden Stationen im Netz des Unternehmens vor. ORLEN Deutschland betreibt 606 ORLEN und star Tankstellen und ist Teil des polnischen Multi-Energiekonzerns ORLEN S.A., der die Marke ORLEN international stärken möchte und länderübergreifend einen einheitlicheren Markenauftritt anstrebt."Wir bauen unsere Konzernmarke ORLEN im deutschen Markt weiter aus. Unser Ziel ist es, bis Ende 2023 / Anfang 2024 rund 100 ORLEN gebrandete Stationen bei uns im Netz zu führen", sagt Piotr Guzial, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH. "Dabei wird die bisherige Preisstrategie unverändert beibehalten, sodass Kunden weiterhin auf günstige Preise an ORLEN und star Tankstellen zählen können", betont Guzial.Im Zuge der Umbenennung werden die Elmshorner auch einige Standorte umfassend modernisieren und mit dem aktuellen Shop-Konzept ausstatten. Darüber hinaus wird verstärkt auch auf den strategischen Ausbau der E-Mobilität Wert gelegt, um die wachsende Zahl an Elektroautofahrern anzusprechen. So plant das Unternehmen künftig an 50 Prozent seiner ORLEN Tankstellen Ladesäulen zu errichten.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHErika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +49412147501771erika.degier@orlen-deutschland.deOriginal-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168826/5614314