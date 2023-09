Bonn (ots) -Jede Zusammenarbeit mit der AfD sei auszuschließen, meint Peter R. Neumann vom Londoner King's College im phoenix persönlich-Gespräch mit Eva Lindenau: "Ich empfehle, dass man diese Brandmauer konsequent aufrechterhalten sollte", sagt der Professor für Sicherheitsstudien etwa mit Blick auf den Erfolg der FPÖ in Österreich. In der Sendung äußert er sich über das Erstarken der extremen Rechten in ganz Europa, über Defizite der Ampel-Regierung und der Union sowie über den Umgang mit der AfD.Denn: Rechtspopulisten oder Rechtsradikale würden Gesellschaften polarisieren, menschenverachtende Narrative normalisieren und könnten, so Neumann mit Blick auf die USA, ganze politische Systeme destabilisieren.Es wichtig auch über strittige Themen wie etwa die Migration zu debattieren, betont Neumann. Dieses Thema habe man zu lange der AfD überlassen. "Viele Leute wollen eine Politik, die handlungsfähig, konstruktiv, demokratisch zeigt, wie man mit dem Migrationsproblem fertig wird."Das Problem, das viele Menschen mit der Migration hätten, sei "nicht die Tatsache, dass es Migration gibt, sondern dass sie das Gefühl haben, dass es nicht genug gesteuert wird. Und dass es möglicherweise auch zu viel auf einmal ist. Und das ist eine Diskussion, die kann eine demokratische Gesellschaft auch haben, ohne dass es gleich extremistisch werden muss."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5614329