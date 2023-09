Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) -TCL und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geben die gemeinsame Partnerschaft für die kommenden vier Jahre bekannt - Mit dem Premium-Entertainment des neuen TCL QD-Mini LED Lineups und XL-Fernsehergrößen können sich Fußball-Enthusiasten auf ein hervorragendes Spielerlebnis der Männer-Nationalmannschaft auf smarten Bildschirmen freuenTCL, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und weltweit die Nummer 1 unter den 98-Zoll-Fernseher sowie Vorreiter bei Smart-Home-Technologien, gibt seine offizielle Partnerschaft mit der deutschen Männer-Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus, dem Sitz des Deutschen Fußball-Bundes, bekannt."Die gemeinsame DFB-Partnerschaft setzt die Leitplanken und Eckpfeiler für eine nachhaltige, smarte und erfolgreiche Zukunft auf beiden Seiten. Mit der Unterstützung von TCL und den innovativen Premium QD-Mini LED 4K Fernseher, XL-Fernsehergrößen bis 115 Zoll, immersiven Soundbars und smarten Klimageräten, die zentral für ein zufriedenstellendes Erlebnis unserer Kund:innen erforscht und entwickelt wurden, werden wir die Männer-Fußballnationalmannschaft auf dem Weg zum Erfolg zu jeder Zeit und zu jedem Moment unterstützen", sagt Carlos Li, General Manager der TCL Industries Europe Business Group."Wir, TCL, freuen uns riesig die Nationalmannschaft zu unterstützen. Wir leben im mobilen Zeitalter und erledigen unsere Aufgaben unterwegs. Wenn wir jedoch mit Freund:innen und Familie vor dem Fernseher beim Spiel der Nationalmannschaft mitfiebern wollen, ist der Wunsch nach einem großen Fernseher groß", sagt David Chun, Geschäftsführer für TCL DACH. "Für ein Erlebnis wie live im Stadion bietet TCL Verbraucher:innen ein immersives und realitätsnahes Fernseherlebnis an. Die spannendsten Momente des DFB-Teams können mit der ultimativen TCL Big-Inch TV-Serie und der branchenführenden 144Hz ultraschnellen Bildwiederholfrequenz hautnah miterlebt werden. Alle Tormomente können mit einem größeren Fernseher Bildschirm ideal wiedergegeben werden. "Als passionierte Sportenthusiasten baut TCL Electronics seine Partnerschaften im Sportbereich weltweit aus. Für die Marke bringt der Sport Menschen zusammen und ist viel mehr als nur ein Spiel: Hinter jeder Herausforderung und jedem Sieg stehen starke Geschichten. Aus dieser Begeisterung heraus hat TCL beschlossen, sein Engagement in Europa zu verstärken und mehrere führende Teams und Veranstaltungen in einer Bandbreite von Wettbewerbsligen in allen Sportarten zu unterstützen. Die jüngste Ankündigung der Partnerschaft legt den Grundstein für ein noch stärkeres Engagement, mit dem TCL, Verbraucher:innen und Handelspartner:innen mehr Premium-Sport-,sowie Unterhaltungserlebnisse und -produkte zu bieten."Wir begrüßen TCL als neuen Partner unserer Männer-Nationalmannschaft. Mit TCL haben wir einen weiteren Global Player im Partner-Portfolio, der uns mit seiner Technologie-Expertise und seinen Innovationen auch bei einer stärkeren Vernetzung mit Fußball-Fans weltweit unterstützen wird" sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb und Sprecher der DFB GmbH & Co. KG. "Wir freuen uns, zur Steigerung der Markenbekanntheit von TCL in Deutschland und darüber hinaus beitragen zu können."TCL ist der Meinung, dass alle magischen Momente für alle zugänglich sein sollte. Dafür werden die Premium QD-Mini LED-Fernseher für alle kostbaren Momente zur Verfügung gestellt. Mit den XL-Bildschirmen von TCL, die bis zu einer 98 Zollgröße mit 242 cm Diagonale gehen, werden keine Momente verpasst. Damit soll das hautnahe Gefühl des Eintauchens am Spielfeldrand realitätsgetreu vermittelt werden. Mit der gemeinsamen Sportspartnerschaft erhofft TCL, ein breites Spektrum von Fans ansprechen zu können, welche die Momente auf der ultimativen Fernsehergröße genießen können.Über TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der Fernseherindustrie. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist in mehr als 160 Märkten weltweit aktiv tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die Fernseher über Audio Soundbars- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten umfassen. Besuchen Sie dazu die TCL-Website unter https://www.tcl.com.Über den DFBDer Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Vereinigung der Regional- und Landesverbände sowie des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation und Ausübung von Meisterschaftsspielen und Wettbewerben der Spielklassen der Regional- und Landesverbände und der Lizenzligen. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland und ist mit rund sieben Millionen Mitgliedern einer der größten Sportfachverbände der Welt.Als neue 100-prozentige Tochtergesellschaft des DFB e.V. bündelt die DFB GmbH & Co. KG seit dem 1. Januar 2022 die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des DFB (u.a. der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und der DFB-Pokalwettbewerbe) inklusive der zugehörigen Vermarktungsaktivitäten. Die DFB GmbH & Co. KG umfasst die fünf Geschäftsbereiche Spielbetrieb (https://www.dfb.de/gesellschaften/dfb-gmbh-co-kg/spielbetrieb/), Nationalmannschaften (https://www.dfb.de/gesellschaften/dfb-gmbh-co-kg/nationalmannschaften-akademie/) & Akademie (https://www.dfb.de/gesellschaften/dfb-gmbh-co-kg/nationalmannschaften-akademie/), Marketing, Vertrieb & Events (https://www.dfb.de/gesellschaften/dfb-gmbh-co-kg/marketing-vertrieb-events/), IT & Digitales (https://www.dfb.de/gesellschaften/dfb-gmbh-co-kg/it-digitales/) und Finanzen & Controlling (https://www.dfb.de/gesellschaften/dfb-gmbh-co-kg/finanzen-controlling/).