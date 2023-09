Zürich (ots) -Acht Finalisten präsentierten am 27. September 2023 ihre Projekte der nationalen Jury des Sanitas Challenge Award. Anschliessend wurde der Award im Labor5 in Zürich vergeben: Der Turnverein Grindel aus der Region Nordwestschweiz durfte ihn für sein Projekt "Korbball-Parcours" entgegennehmen.Der Turnverein Grindel siegt beim nationalen Sanitas Challenge Award 2023 und gewinnt den Förderbeitrag für sein Engagement im Kinder- und Jugendbreitensport. Damit hat sich das Projekt gegen 183 Mitbewerber durchgesetzt. Riviera Basket Adapté aus der Region Westschweiz Süd belegt den 2. Rang und der 3. Rang geht an die Jugendprojektgruppe vom UHC Waldkirch-St. Gallen aus der Region Ostschweiz. Beim Publikumsvoting 2023 hat die Stiftung Kindertanztheater Doris Sturzenegger aus der Region Zürich am meisten Stimmen erhalten.Der Turnverein im kleinen Dorf Grindel feiert schon bald sein 100-jähriges Jubiläum. Ein Traditionsverein, der insbesondere im Korbball auf mehrere Erfolge zurückblicken kann. Mit einem neuen Korbball-Parcours sollen das Ballgefühl und die Fitness von Jung und Alt in der Region gefördert werden. Ein Treffpunkt für Familien, Jugendliche und Erwachsene zugleich.Dr. Andreas Schönenberger, CEO von Sanitas und Jurymitglied des Sanitas Challenge Award, ist vom Siegerverein beeindruckt: "Der Turnverein Grindel hat in einem 500-Einwohner-Dorf 100 Mitglieder, darunter viele Kinder und Jugendliche - das ist sehr eindrücklich! Er hat im Dorf und darüber hinaus eine wichtige Bedeutung für die Gesellschaft. Insbesondere durch den Ausbau der Jugendkorbball-Sektion konnte der Verein wiederbelebt und so gross und vielfältig werden.Die Verantwortlichen des Turnverein Grindels waren überrascht, aber überglücklich über die Prämierung: "Nachdem die Ränge zwei und drei aufgerufen wurden, haben wir nicht mehr damit gerechnet, zu den Siegern zu gehören. Nun ist die Freude umso grösser. Es hat sich so sehr gelohnt, beim Challenge Award mitzumachen. Der ganze Verein wurde zusammengeschweisst, alle haben beim Publikumsvoting mitgemacht." Mit dem Preisgeld wird der Verein auf das 100-jährige Bestehen im Jahr 2026 hin einen Korbball-Parcours im Wald für die ganze Region bauen. "Die Idee hatten wir schon lange, aber nun können wir das Projekt definitiv realisieren", freut sich Vorstandsmitglied Saphira Borer.Sanitas Challenge Award 2024 mit neuem KonzeptAuch nach 30 Jahren unterstützt Sanitas weiterhin Vereine und Organisationen, die Kinder und junge Erwachsene für Sport und Bewegung begeistern. Neu werden statt der acht Regionen drei Kategorien bewertet: innovative Ideen, ehrenamtliche Helfer:innen sowie Inklusionsprojekte. Die 15 besten Sportengagements können dabei Förderbeiträge für ihr Projekt gewinnen. Zudem gibt es neu den Sanitas Challenge Award Master. Damit wird dasjenige Projekt prämiert, welches insgesamt über alle drei Kategorien hinweg überzeugt hat. Anmeldestart ist am 1. Januar 2024.Pressekontakt:Sanitas, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100911819