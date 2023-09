NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Das Management des Spirituosenkonzerns habe den Ausblick auf 2024 bestätigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diageo biete die beste Kombination aus begrenzten Ertragsrisiken und einer attraktiven Bewertung./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 07:47 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB0002374006