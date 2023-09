DJ Lindner: Bund gegenüber Ländern das finanziell schwächere Glied

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Diskussion um weitere Mittel des Bundes für die Länder zum Beispiel beim Deutschlandticket betont, dass der Bund in den Finanzbeziehungen mit den Ländern derzeit klar schwächer aufgestellt sei als diese. "Die Tendenz ist eindeutig", sagte Lindner beim Föderalen Forum im Bundesfinanzministerium, so das Ministerium über den Kurznachrichtendienst "X", vormals Twitter. "Der Bund ist das finanziell schwächere Glied." Allein im letzten Jahr hätten einem Defizit beim Bund in Höhe von fast 150 Milliarden Euro Überschüsse von 12 Milliarden Euro in den Länderkassen gegenübergestanden, gab Lindner zu bedenken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 28, 2023 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.