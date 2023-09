Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die WEKA-Datenplattform unterstützt die neue, hochmoderne Live-Konzertproduktion von U2 in Las VegasWekaIO (WEKA), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensive Workloads, hat bekannt gegeben, dass er zum offiziellen Technologiepartner von U2 für die Produktion ihrer kommenden U2:UV Achtung Baby-Shows im Sphere in Las Vegas ernannt wurde, die am 29. September beginnen. Die WEKA® -Datenplattform trägt dazu bei, die Vision der Band für die immersiven Videoproduktionselemente der Show zum Leben zu erwecken.U2 hat seit seinen Anfängen - einschließlich der bahnbrechenden ZOO-TV-Tour, die 1991 für Furore sorgte - die Grenzen der Live-Performance mit bahnbrechenden Bühnenshows erweitert, bei denen die neuesten Technologien und Innovationen zum Einsatz kamen. Die Band ist weithin als der beste Live-Act der Welt anerkannt.Ciaran Flaherty, Tour-Leiterin von U2, sagte: "In den letzten 30 Jahren hat U2 mit jeder Show die Messlatte für das Live-Musik-Konzerterlebnis höher gelegt. Auch dieses Mal wird die U2:UV Achtung Baby-Show der Band den Startschuss für die Sphere geben, den einzigartigen, brandneuen und hochmodernen Veranstaltungsort in Las Vegas. Es war ein riesiges Unterfangen für das gesamte Team, und es war großartig, WEKA dabei an Bord zu haben."Stefan "Smasher" Desmedt, Technischer Direktor und Videoregisseur von U2, sagte: "Das ist ein ganz neues Level von Rock'n'Roll. Einmal mehr beschreitet U2 neue Wege, verschiebt die Grenzen dessen, was im Live-Entertainment möglich ist und setzt Trends, denen Andere in den kommenden Jahren nacheifern werden. Die schiere Größe des Sphere ist außergewöhnlich - es ist wie ein Raumschiff hier drinnen. Die 16K x 16K Pixel Bildschirmen, die erfordern, dass wir 200-300 Gigabytes an Videodaten pro Minute bewegen. In der Vergangenheit haben wir 4K-Videos verwendet - aber das hier ist Neuland für uns. Wir mussten einen Partner für Speicherservertechnologie finden, der sowohl die Vision der Band als auch die extremen Skalierung- und Leistungsanforderungen der Produktion erfüllen und fehlerfrei in Echtzeit liefern konnte. WEKA war schnell die klare Wahl."Desmedt und sein Team mussten einen Weg finden, um mehr als 500 Terabyte archiviertes Videomaterial, das in Großbritannien gerendert wurde, auf die Server des Veranstaltungsorts in Las Vegas zu migrieren. Die WEKA-Datenplattform bot eine reibungslose Möglichkeit, große Videodateien zu rendern, zu laden und über die Cloud zu ihrem lokalen WEKA-Cluster bei Sphere zu migrieren.WEKA ist seit mehreren Jahren eine dominierende Kraft in der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Es unterstützt die weltweit führenden Produktionshäuser und Kreativstudios dabei, Film-, Werbe- und Spezialeffektprojekte in kürzester Zeit zu realisieren, Postproduktionspipelines zu beschleunigen und den Übergang zu 8K in der Cloud zu optimieren. Mit U2 weitet das Unternehmen sein Know-how auf Live-Unterhaltung im großen Stil aus.Die U2:UV Achtung Baby-Shows beginnen am 29. September im Sphere in Las Vegas. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.thespherevegas.com/shows/u2.Informationen zu WEKAWEKA führt einen Paradigmenwechsel bei der Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung von Daten im Zeitalter von Cloud und KI herbei. Die WEKA® -Datenplattform ist eine Softwarelösung, die stagnierende Datensilos in dynamische Datenpipelines verwandelt, GPUs effizient antreibt und leistungsintensive Workloads nahtlos und nachhaltig unterstützt. Die fortschrittliche Cloud-native Architektur ist für die Lösung komplexer Datenherausforderungen im großen Maßstab optimiert und bietet 10-100-fache Leistungsverbesserungen in Edge-, Core-, Cloud-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen. WEKA hilft den weltweit führenden datengesteuerten Unternehmen dabei, Durchbrüche in Forschung und Entdeckung und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen - darunter acht der Fortune 50. Das Unternehmen ist weltweit in über 20 Ländern tätig und wird von zahlreichen renommierten Investoren unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.weka.io, oder bleiben Sie mit uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook in Verbindung.WEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. 