FRESOR, die weltweit führende Plattform für Vaping-Technologie, präsentierte auf der InterTabac 2023 die aktualisierte FRESOR NOVA Technologie und ihr neuestes Produkt FRESOR Slim. Dies ist die erste Markteinführung in Deutschland und in diesem Jahr bereits der dritte Vorstoß auf dem europäischen Markt nach den erfolgreichen Premieren auf der Vaper Expo UK 2023 im englischen Birmingham und auf der Vapitaly 2023 in Italien im Mai. Die Präsentation war ein großer Erfolg und hinterließ bei allen Besuchern einen bleibenden Eindruck.

"Where Flavor Meets Technology"

Am Eröffnungstag der Messe, dem 14. September, war FRESOR am Stand 3.F50 Gastgeber einer spektakulären Produkteinführung unter dem Motto "Where Flavor Meets Technology" (Wo Geschmack auf Technologie trifft).

1. Aktualisierte FRESOR NOVA Technologie

Bei dieser Veranstaltung präsentierte FRESOR stolz sein Flaggschiff-Angebot die aktualisierte FRESOR NOVA Technologie. Diese Spitzentechnologie wurde speziell für kleinvolumige Produkte auf dem europäischen Markt entwickelt. Dank der technologischen Innovationen von FRESOR Nova, wie beispielsweise der Flat Mesh Coil und des V-förmigen Waterfall Air Channel, können E-Liquids vollständig zerstäubt werden, was dichtere Dampfwolken und ein verbessertes Geschmackserlebnis ermöglicht.

2. E-Liquid-Extraktion

Unsere engagierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung nutzt die Kaltpressung, Molekulardestillation und weitere Verfahren für die Extraktion ätherischer Öle aus Pflanzen. Diese innovative Methode liefert natürliche, wasserlösliche ätherische Öle. Derzeit bieten wir drei Geschmacksrichtungen an: Jasmin, Orange und Grapefruit. Diese natürlich extrahierten ätherischen Öle bieten einen frischen, authentischen Geschmack, der ein unvergleichliches Dampferlebnis garantiert.

Aktualisierte FRESOR NOVA Technologie

Da wir von der aktualisierten FRESOR NOVA Technologie sprechen, stellt sich die berechtigte Frage, was genau denn aktualisiert wurde. Da wäre die verbesserte lecksichere 6S-Struktur. Diese wegweisende Innovation garantiert ein absolut lecksicheres Dampferlebnis und stellt damit die perfekte Lösung für Verbraucher dar. Die F&E-Ingenieure haben für das neue Produkt vormalige wichtige Innovationen, wie die 5-lagige Baumwollfaser, flache Mesh-Coils und den V-förmigen Waterfall Air Channel, als Basis verwendet und die Technologie unermüdlich weiterentwickelt und aktualisiert, um sich der Anliegen der Verbraucher noch mehr anzunehmen. Darüber hinaus hat FRESOR die innovative Produktreihe Powered by FRESOR NOVA eingeführt, die Einwegprodukte und Podsysteme umfasst, deren Fassungsvermögen von 2 ml bei Einwegprodukten bis hin zu 14 ml bei offenen Podsystemen reicht.

FRESOR ist kontinuierlich bestrebt, den sich wandelnden Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden und kontinuierliche Verbesserungen und Weiterentwicklungen bereitzustellen, um sicherzustellen, dass wir mit unserer Technologie und unseren Produkten stets die Führungsposition in unserer Branche innehaben.

Über FRESOR

FRESOR wurde 2022 als die führende Vaping-Technologie-Plattform der ALD Group Limited ins Leben gerufen und bietet derzeit zwei Vaping-Lösungen an: FRESOR Nova und FRESOR Max.

