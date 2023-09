Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Sonntag, 1. Oktober 2023, 12.00 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus HamburgMoin aus Hamburg! Der Fernsehgarten sendet live aus der Hansestadt mit toller Musik, Service, spektakulären Aktionen und skurrilen Infos rund um den Norden.Gäste: Anastacia, Fury in the Slaughterhouse, Alex Christensen & The Berlin Orchestra, Joachim Witt, Goldmeister, Kim Loy, Finn & Jonas, Klaus und Klaus, Julian Pfoertner, Stereoact feat. Sarah Lahn und andere.Eine weitere Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour" wird am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 11.50 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5614422