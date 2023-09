Haan (ots) -Jederzeit volle Kontrolle über die eigene Hauswassertechnik, Verbrauchswerte und umfassender Schutz vor Schäden durch Wasser - kompakte Leckageschutzgeräte für Ein- bis Dreifamilienhäuser bieten viele Funktionen, die das Bedürfnis nach Sicherheit von Hausbesitzern nutzerfreundlich abdecken. Ein neues Kompaktgerät, das ab Oktober 2023 über das Fachhandwerk verfügbar ist, ist der BIOCAT LS von WATERCryst. Die wichtigste Schutzfunktion des DVGW zertifizierten BIOCAT LS: Selbst kleinste Leckagen oder tropfende Wasserhähne werden zuverlässig identifiziert. Falls Schaden droht, wird der Hauswasseranschluss sofort gesperrt. Praktisch: Alle Prozesse lassen sich über die myBIOCAT App steuern und kontrollieren. Abwesenheit, Urlaub oder vermietetes Eigentum - die Einsatzgebiete sind vielfältig. Manche Versicherer honorieren den Betrieb eines Leckageschutzes sogar in Form eines reduzierten Beitragssatzes, informieren kann sich für Hauseigentümer lohnen.Die Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) gibt an, dass Leitungswasserschäden einen traurigen Spitzenplatz einnehmen: Seit den 1980er Jahren haben sich die Zahlen verdreifacht. Der GdV bringt es auf den Punkt: Je moderner die Ausstattung, desto größer der finanzielle Schaden. Fußbodenheizungen, hochwertige Badausstattung, Traumküche - wenn ein Leitungsleck die Wohnung flutet, wird es schnell teuer. Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich deshalb für einen automatischen Leckageschutz, der unmittelbar hinter dem Hauswassereingang installiert wird.Immer einsatzbereit zum Schutz des EigentumsWelche Überwachungsfunktionen sollten moderne Leckageschutzmodule bieten? Das wichtigste Kriterium ist die Sicherheit. Kleinste Leckagen, ein Druckverlust in der Leitung oder erhöhter Wasserverbrauch: Jetzt zählt jede Sekunde. Wenn es notwendig ist, die Wasserzufuhr zu stoppen, müssen sich Hausbesitzer auf den sofortigen Wasserstopp verlassen können. Beim Kauf eines Leckageschutzgerätes sollte darauf geachtet werden, dass die Wasserzufuhr auch dann unterbrochen bleibt, wenn der Strom ausfällt. Fortschrittliche Leckageschutzgeräte bieten deshalb FailSafe Funktionen, also einen Batteriebetrieb, der die fortgeführte Einsatzbereitschaft des Gerätes sicherstellt. Ebenso sollte bei der Wahl des passenden Leckageschutzes danach gefragt werden, ob eine App ergänzend die mobile Steuerung des Gerätes ermöglicht. Gerade für den Notfall ist diese Funktion unverzichtbar: Moderne Leckageschutzgeräte informieren über Störungen und Wasseraustritt nicht nur am Display des Gerätes, sondern auch über mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet. Und natürlich sollten Verbraucher auf Gütesiegel achten, die eine Trinkwassereignung des Leckageschutzgerätes garantieren. Das aussagekräftigste Gütesiegel für den Trinkwasserbereich ist eine DVGW Zertifizierung.Im Hinblick auf Handhabung und Alltagstauglichkeit empfiehlt es sich, darauf zu achten, ob das Leckageschutzgerät einfach zu bedienen ist: Sollte Spezialwerkzeug notwendig sein, um im Falle eines Wasserstopps die Wasserzufuhr wieder in Gang zu setzen, zum Beispiel um einen Notbetrieb zu gewährleisten, stehen Hausbesitzer schnell vor einer unlösbaren Aufgabe. Das Entsperren des Wasserstopps sollte bei Bedarf schnell und unkompliziert erfolgen können.Produktinformation für Verbraucher: BIOCAT LSDer BIOCAT LS eignet ich für Neubau, Sanierung oder die Integration in den Gebäudebestand. Die Installation erfolgt über den Fachhandwerker in kürzester Zeit. Über Funk-Bodensensoren, die z.B. in der Waschküche oder an der Spülmaschine ausgelegt werden, sind Eigentümer auch hier sofort über einen möglichen Wasseraustritt informiert. Ein besonders nutzerfreundliches Highlight des BIOCAT LS: Ist das Entsperren des Wasserstopps erwünscht, kann dies über die App oder den außen am Gehäuse befindlichen Drehknopf mit nur einem Handgriff erfolgen.Pressekontakt:Nina BusseTel. 02203 / 902 9954-432Nina.Busse@watercryst.comWATERCryst Wassertechnik GmbHOriginal-Content von: WATERCryst Wassertechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165598/5614442