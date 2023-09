Mainz (ots) -Wenn der Ruhestand naht und die zweite Lebenshälfte beginnt, ist wieder vieles offen und manches möglich: Weitermachen wie bisher oder Neues wagen? Die 37°-Reportage "Späte Träume, neue Welten - Auswandern im Ruhestand", die das ZDF am Dienstag, 3. Oktober 2023, um 22.15 Uhr zeigt und die am Sendetag, ab 8.00 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar ist, erzählt von fünf Menschen, die das Abenteuer "Lebenswende" eingehen oder es gerade planen. Neben Zweifeln, Träumen und auch Enttäuschungen wird eins deutlich: Aufbruchsgeist und Alter sind kein Widerspruch."Ich fühle mich mittlerweile hier mehr Zuhause, als da, wo wir noch Zuhause sind", sagt Ralf. Er und Sylvia sind beide Mitte fünfzig und leben am Steinhuder Meer. Ihr Alltag besteht aus Arbeit und Verpflichtungen. Nun träumt das Paar von einem freien Leben in Kroatien. Dort haben sie ein Grundstück an der Küste Istriens gekauft. Ralf möchte am liebsten schon morgen dorthin ziehen, Sylvia zögert noch. Ohne finanzielle Sicherheit will sie ihren Job nicht aufgeben. Auch der Abschied von ihrer Tochter wird schwer sein.Inge ist 67 Jahre alt. Als ihr Lebensgefährte vor Kurzem unerwartet an einem Herzinfarkt starb, geriet ihr bisheriger Lebensplan aus den Fugen. "Momentan stehe ich irgendwo neben mir. Es ist anders als Urlaub, es hat nix damit zu tun!", sagt Inge, die nicht im gemeinsamen Zuhause bleiben möchte. Stattdessen geht Inge einen radikalen Schritt. Sie verkauft das Haus, um einen Neuanfang in Spanien zu wagen. Bislang lebt sie in einem beschaulichen Dorf im Emsland, umgeben von Freunden und guter Nachbarschaft.Kurt (57) und Verena (61) wollten mit ihrem Renteneintritt eigentlich in die Türkei auswandern. Aus politischen Gründen gaben sie die Idee auf - ihren Traum von einem Leben am Meer jedoch nicht. Kurt hat bereits ein neues Ziel vor Augen: Bulgarien. Verena kann sich ein Leben in Osteuropa noch nicht vorstellen, aber sie ist bereit, im Urlaub herauszufinden, ob das Land ihre künftige Heimat werden kann, denn so Verena: "Mit zunehmendem Alter kam diese Abenteuerlust."Im Jahr 2022 wanderten mehr als eine Viertelmillion Deutsche ins Ausland aus. Viele aus Abenteuerlust, manche aufgrund drohender Altersarmut, andere, um alte, fast vergessene Träume endlich lebendig werden zu lassen.Der Film wird mit Untertiteln und mit Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail an betke.c@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/spaete-traeume-neue-welten) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.deWeitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe: 37 Grad: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-grad)den Film als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-spaete-traeume-neue-welten) (nach Log-in),Hier finden Sie die "37°"-Reportagen in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5614458