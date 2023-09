Bingen (ots) -Die Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention (GSP) schult alle Leiterinnen und Leiter von Lotto-Annahmestellen der Thüringer Staatslotterie. Schulungsstart für die ersten Spielerschutz- und Präventionsschulungen auf Basis des Sozialkonzepts der Thüringer Staatslotterie war Ende August 2023. Insgesamt werden in den kommenden Monaten rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die GSP weitergebildet. LOTTO Thüringen ist nach Lotto-Toto Sachsen-Anhalt das zweite Mitglied des Deutschen Lotto- und Totoblocks, dass im Schulungsbereich eng mit der GSP kooperiert.Das Schulungskonzept ist speziell auf die Aufgaben der Annahmestellenleiterinnen und -leiter der Thüringer Staatslotterie zugeschnitten. In Präsenzschulungen vermitteln Referenten der GSP unter anderem, wie sich frühzeitig problematisches oder pathologisches Spielverhalten bei Kundinnen und Kunden erkennen lässt. Auch der Gesprächsführung mit betroffenen Gästen und deren Angehörigen wird breiter Raum gegeben. Die Schulungsinhalte orientieren sich dabei an den neuesten Erkenntnissen der Präventionsforschung und dem Sozialkonzept der Thüringer Staatslotterie."Bei LOTTO Thüringen wird Spielerschutz großgeschrieben! Der Schutz unserer Spielerinnen und Spieler erstreckt sich von der Entwicklung neuer Produkte, über die Berücksichtigung des Spielerschutzes bei der Bewerbung unserer Angebote bis hin zum Verkauf: LOTTO Thüringen schützt Spielerinnen und Spieler am Verkaufstresen in allen Annahmestellen. Die neuen Schulungen helfen unseren Annahmestellenleiterinnen und -leitern dabei, ihr Wissen zum Jugend- und Spielerschutz noch einmal aufzufrischen und dieses anschließend gezielt in ihren Arbeitsalltag zu integrieren", sagt Jochen Staschewski (Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie).Zum Vertriebsnetz des Unternehmens gehören rund 700 Lotto-Annahmestellen, in denen Erwachsene tippen, wetten und Lose kaufen können. "Die GSP hat nicht nur ein fundiertes und überzeugendes Schulungskonzept ausgearbeitet, sondern dies auch in kürzester Zeit in die Praxis umgesetzt. Nach diesem erfolgreichen Start freuen wir uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit", so Timo Brunnengräber (Spielerschutzbeauftragter der Thüringer Staatslotterie).Pressekontakt:Simon ObermeierPressereferentGSP - Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention mbHIm Tiergarten 22b55411 Bingen am RheinT: +49 6721 18597 17F: +49 6721 18597 20simon.obermeier@gsp-spielerschutz.deOriginal-Content von: Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163064/5614466