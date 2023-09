DJ Sartorius erwirbt Minderheitsbeteiligung an britischem Start-up

FRANKFURT (Dow Jones)--Sartorius beteiligt sich an dem britischen Start-up Sparta Biodiscovery. Die beiden Unternehmen vereinbarten eine Partnerschaft für eine Analyseplattform von Sparta, mit der die Entwicklung, Herstellung und Qualitätskontrolle von Nanopartikeln für biopharmazeutische Arzneimittel beschleunigt werden soll. Im Zuge dessen sollen bis zu 3,5 Millionen Pfund über Sartorius Ventures in eine Minderheitsbeteiligung an Sparta investiert werden, teilte der DAX-Konzern mit, ohne die genaue Höhe der angestrebten Beteiligung zu nennen. Sartorius will dem Start-up dabei helfen, seine Plattform schneller zur Marktreife zu bringen.

