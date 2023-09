Inflation fällt auf 4,5% - Aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland

Werbung







Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte das Statistische Bundesamt die vorläufige Inflationsrate für den Monat September. In der Pressemitteilung wiesen die Statistiker eine vorläufige Inflationsrate von 4,5% aus.



In den vergangenen Jahren war die Inflation als Randthema zwar wichtig, aber nicht so präsent in den Medien, wie sie es heute ist. Der Grund: Der Anstieg der Preise auf breiter Ebene bekommt fast jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland immer mehr zu spüren. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von rund 2% ist unter anderem durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine zu einer schweren Aufgabe für die Währungshüter geworden.



In der aktuellen Pressemitteilung wird die vorläufige Inflationsrate für September 2023 auf 4,5% taxiert. Das ist der niedrigsten Wert seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Dieser Tiefstand lässt sich mit einem sogenannten Basiseffekt erklären. Der Wegfall des Tankrabattes im August 2022 bzw. das Auslaufen des 9-Euro-Tickets trieb die Inflation im September 2022 besonders an. Im August dieses Jahres lag die Inflation noch bei 6,1%. Zu den größten Treibern der Inflation im September 2023 zählt insbesondere der überdurchschnittliche Anstieg der Lebensmittelpreise um 7,5%.









Quelle: HSBC