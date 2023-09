Sjoblom kommt nach mehr als einem Jahrzehnt bei der H&M Group, zuletzt als Global Managing Director von H&M Lifestyle Brands, zu dem schnell wachsenden Marktführer im Bereich der neuartigen Kreislaufwirtschaft

Recover, das führende Materialforschungsunternehmen und der Hersteller von nachhaltigen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen im großen Maßstab, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams im Rahmen der Ernennung von Anders Sjoblom zum globalen Chief Executive Officer des Unternehmens zum 1. Januar 2024 bekannt, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Sjoblom ist eine erfahrene Führungskraft. Er kommt von der H&M Group zu Recover, wo er als globaler Managing Director für H&M Lifestyle Brands tätig ist. Zeitgleich mit der Ernennung von Sjoblom wird Alfredo Ferre, der Recover in vierter Generation leitet, in die neu geschaffene Position des Chief Product and Innovation Officer wechseln, damit er sich voll und ganz auf die fortlaufende Innovation und technische Leitung bei Recover konzentrieren kann und außerdem für die unvergleichliche Produktqualität und Transparenz bei Recover sorgen kann. Die Ernennung von Sjoblom folgt auf die vor kurzem durchgeführte Ernennung von Matthew Neville zum ersten globalen Chief Commercial Officer des Unternehmens für den Aufbau eines auf die Kunden ausgerichteten Teams und einen außerordentlichen Fokus auf den Kunden.

"Diese Änderungen in der Führungsriege verschaffen Recover die Möglichkeit, sich auf seine überragende betriebliche und finanzielle Performance zu fokussieren und weiterhin innovative und neuartige Änderungen in der Bekleidungs- und Textilbranche voranzutreiben", sagte Olof Persson, Vorstandsvorsitzender bei Recover und ehemaliger Chief Executive Officer der Volvo Group. "Anders hat eine überragende Erfolgsbilanz bei erfolgreichen globalen Unternehmungen im großen Umfang vorzuweisen. Er hat das Wachstum und die Markenwahrnehmung vorangetrieben, während Alfredo zu seinen Wurzeln zurückkehren und sich auf die strategische Produktvision und Innovation konzentrieren wird."

Recover hat die Kunst und Wissenschaft der Produktion nachhaltiger recycelter Baumwollfasern im Großen Maßstab über mehr als 75 Jahre und über mehrere Generationen der Familie Ferre in Spanien perfektioniert. Heute wird Recover von führenden institutionellen Investoren wie z.B. STORY3 Capital, Goldman Sachs, der Fortress Investment Group und Eldridge Industries unterstützt. Das Unternehmen bietet die Plug-and-Play-Integration in der Versorgungskette, technische Unterstützung, flexible Anwendungen und kollaborative Innovationen rund um das Fachgebiet der Kreislaufwirtschaft. Es beliefert einige der größten und bekanntesten Einzelhändler, Marken und Anbieter der Welt. Das Unternehmen hat 2022 in Bangladesch die größte technisch fortgeschrittene Produktionsanlage für mechanisch recycelte Baumwollfasern eröffnet, zusätzlich zu bestehenden Anlagen in Spanien und Pakistan und einer geplanten Anlage in Vietnam.

"Recover gestaltet mit seiner innovativen recycelten Baumwollfaser und Baumwollfasermischungen die Bekleidungs- und Textilbranche unter dem Nachhaltigkeits-Aspekt grundlegend um. Es bietet die unbedingt benötigte und bewährte Skalierungslösung für die vernünftige Reduzierung des Einflusses auf die Umwelt und liefert gleichzeitig ein Qualitätsprodukt und versetzt den Kunden in die Lage, sich für eine nachhaltigere Zukunft einzusetzen", sagte Sjoblom. "Recover steht an der Spitze seiner Branche und entwickelte unterscheidbare Spitzenlösungen, die die Bedürfnisse der Einzelhändler und Marken der Welt erfüllen. Mein Fokus wird auf die Bereitstellung dieser herausragenden Lösungen durch überragende Leistung gerichtet sein. Ich freue mich, die Position des Chief Executive Officer zu übernehmen und die Gelegenheit zu bekommen, das außergewöhnliche Team von Recover zu leiten."

Sjoblom treibt gerne mit Leidenschaft Veränderungen und positive Einflüsse voran und ist derzeit als globaler Leiter der H&M-Lifestyle-Marken tätig und für H&M Home, H&M Move und H&M Beauty verantwortlich. Die Geschäftsbereiche, die er bis dato bei der H&M Group beaufsichtigt und geleitet hat, sind mit ihren inspirierten Teams zu den führenden Wachstumstreibern geworden. Sjoblom kam 2008 zur H&M Group und übernahm Aufgaben mit immer mehr Führungsverantwortung im Unternehmen, unter anderem die Gesamtverantwortung für die globale Vision, Strategie, Produkte, Marke und beaufsichtigte den Geschäftsbetrieb.

Recover ist ein führendes Materialforschungsunternehmen, das sich der Neudefinition und dem Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft für die Bekleidungsindustrie verschrieben hat, indem es seine firmeneigene Technologie und datengestützte Prozesse einsetzt, um umweltschonende, qualitativ hochwertige recycelte Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen im großen Umfang bereitzustellen. Seine umweltfreundlichen, preiswerten Produkte werden in Zusammenarbeit mit der Versorgungskette für globale Einzelhändler und Marken gefertigt und stellen eine nachhaltige Lösung für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft für Mode für alle dar. Das Markenethos, die Kommunikationsumgebung und die Zusammenarbeit mit kooperierenden Marken und Einzelhändlern bei Recover verschaffen den Kunden die Möglichkeit, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Das Unternehmen wird von führenden institutionellen Investoren wie STORY3 Capital und Goldman Sachs unterstützt.

