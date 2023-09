Alpha Blue Ocean (ABO) und Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A., (EiDF) haben eine Finanzierungsvereinbarung über 20 Millionen geschlossen. ABO ist ein von Pierre Vannineuse und Hugo Pingray gegründetes Multi-Family-Office und weltweit führend in der alternativen Finanzierung.

Diese Vereinbarung festigt die finanzielle Stabilität von EiDF Solar und ermöglicht die Deckung des aktuellen Finanzbedarfs bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzstruktur. Das strategische Gleichgewicht zwischen Fremd- und Eigenkapital sichert die langfristige Rentabilität sowie ein nachhaltiges Wachstum und wird die Projektpipeline des Unternehmens voranbringen.

Die Partnerschaft von ABO und EiDF Solar unterstreicht ABOs Engagement, innovative und nachhaltige Energielösungen zu unterstützen, um eine bessere und umweltschonendere Zukunft zu gewährleisten.

Fernando Romero Martinez, CEO bei EIDF: "EIDF Solar ist entschlossen, die Entwicklungen in jedem unserer Geschäftsbereiche voranzutreiben. Der Beitrag von ABO ist mittel- und langfristig wichtig für das Unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen."

Hugo Pingray, Co-Chief Investment Officer bei ABO: "Erneuerbare Energien schaffen im aktuellen makroökonomischen Kontext auch weiterhin Mehrwert. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um unser Kapital einzusetzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Management in der Lage ist, langfristigen Shareholder Value zu schaffen."

Peter Harrison, Senior Investment Associate bei ABO: "Wir freuen uns, Spaniens führenden Anbieter von Eigenverbrauchs-Photovoltaikanlagen für Unternehmen zu unterstützen. Mit dieser Finanzierung unterstützen wir das Wachstum von EiDF, das seine Projektpipeline kontinuierlich erweitert."

Über Alpha Blue Ocean Alpha Blue Ocean wurde 2017 gegründet und ist führend im Bereich alternative Finanzierungen in Europa. Innerhalb von 6 Jahren hat die von Pierre Vannineuse gegründete Gruppe Finanzierungen mit einem Gesamtwert von über 2 Milliarden in mehr als 110 Transaktionen in fünfzehn verschiedenen Rechtsordnungen abgeschlossen.

Über EiDF Solar: EiDF Solar ist ein marktführendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das sich auf die Installation von Solarmodulen für den industriellen Eigenverbrauch spezialisiert hat. EiDF Solar setzt sich für ökologische Nachhaltigkeit ein und verfolgt das Ziel, saubere und zuverlässige Energiequellen für eine grünere Zukunft bereitzustellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

