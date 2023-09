Halle/MZ (ots) -



Es ist leicht, der Politik oder den Arbeitgebern die Schuld an den Missständen zu geben. Doch die Pflegekräfte müssen sich auch an die eigene Nase fassen. Ihre Macht könnte groß sein, schließlich sind in der Branche insgesamt 1,7 Millionen Menschen beschäftigt. Der Einsatz für die eigenen Interessen ist jedoch verhalten: In der Altenpflege liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei lediglich zehn Prozent. Zum Vergleich: In Skandinavien beträgt er 90 Prozent! Die Pflegekräfte müssen endlich ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen, im eigenen Interesse und in dem ihrer Schützlinge.



