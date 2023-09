European DataWarehouse (EDW) präsentierte heute auf dem 2023 TSI Congress in Berlin seine zweiten jährlichen Data Quality Awards.

In diesem Jahr präsentierte das EDW zwei Awards einen für Best Data Quality Deal of the Year (2022-2023), der an die UniCredit Bank AG für ihre Vereinbarung mit der Rosenkavalier 2008 GmbH verliehen wurde und einen für Best ESG Data Quality Deal of the Year (2022-2023), der an die Arval Service Lease für ihre Vereinbarung mit FCT Pulse France 2022 verliehen wurde.

"Wir sind äußerst stolz, den diesjährigen ‚Best Data Quality Deal of the Year' Award von European DataWarehouse (EDW) verliehen bekommen zu haben. Unser Strategic Funding Team strebt nach der Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsniveaus bei den Daten im Rahmen seiner Berichtspraktiken und die Datenqualitäts-Tools und -Warnmeldungen von EDW unterstützen uns, dieses Niveau erreichen zu können", so Dr. Stefan Brandauer, Director Securitisation Asset Backed Solutions Germany bei der UniCredit Bank AG.

Das Award-Programm wurde im Jahr 2022 ins Leben gerufen und erstmalig auf der 10.Jahresfeier des EDW in Frankfurt präsentiert. Das Award-Programm honoriert die außergewöhnlichen Anstrengungen und exzellente Datenqualität von ABS-Emittenten und ihren Dienstleistern.

Bei der Präsentation des Awards ergänzte Dr. Christian Thun, CEO von EDW: "Das Award-Programm bietet uns die Gelegenheit, uns auf die Bedeutung von Data Quality zu besinnen und dank unserer Emittenten, die akribisch daran arbeiten, ihre Datensicherheit zu gewährleisten, können die Daten effektiv für die Risikobewertung, Investitionsstrategien und ähnliche Recherchen genutzt werden."

Die Empfänger der Awards werden mithilfe einer Gesamtpunktzahl für die Datenqualität auf der Grundlage Tausender Datenregeln und Überprüfungen ausgewählt, die von European DataWarehouse entwickelt wurden.

EDW identifizierte die Notwendigkeit, die Berechnung eines Data Quality Scores auf Deal-Ebene einzuführen, um die Datenqualität leicht kommunizieren zu können und ihre Verbesserungen bereits 2016 zu kontrollieren. Seitdem hat EDW mehr als 4.000 Regeln und Überprüfungen sowohl der ECB Loan-Level Data Vorlagen als auch der ESMA Underlying Exposures und des Investor Report sowie der Significant Event Vorlagen entwickelt und angewendet.

Über die European DataWarehouse GmbH

European DataWarehouse (EDW) ist ein von der Europäischen Wertpapieraufsicht (European Securities and Markets Authority) und der britischen Finanzaufsicht (Financial Conduct Authority) anerkanntes Verbriefungsregister (Securitisation Repository). Es wurde bereits 2012 als erstes Verbriefungsregister für Europa eingerichtet, um die Sammlung, Validierung und Weitergabe standardisierter Kreditdaten für Verbriefungstransaktionen (Asset-Backed Securities, ABS) und private Gesamtkreditportfolios zu erleichtern.

EDW speichert Kreditdaten und die entsprechende Dokumentation für Investoren und andere Marktteilnehmer. Als Marktinfrastruktur zielt die EDW darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Mithilfe der Daten der EDW können die Nutzer die zugrunde liegenden Portfolios effizienter analysieren und systematisch vergleichen.

Für die neuesten Aktualisierungen von European DataWarehouse folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie unsere Websites www.eurodw.eu www.eurodw.co.uk

