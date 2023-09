So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j In wenigen Tagen droht den USA der Stillstand. Ein Government-Shutdown würde die meisten Staatsangestellten in den Zwangsurlaub schicken. Aktuell liegen die stark zerstrittenen Parteien bei den Verhandlungen über einen Haushalt noch 120 Milliarden US-Dollar auseinander. Wall Street-Expertin Sandra Navidi analysiert im wallstreetONLINE-Gespräch, wie politische Radikalisierung und Streitigkeiten die USA destabilisieren können und welchen enormen Einfluss diese auf die Wirtschaft und Finanzmärkte haben. Dabei stehen nicht nur das Ansehen der USA und der finanzielle Sektor auf dem Spiel, sondern es besteht auch das Risiko weitreichender Konsequenzen, einschließlich der möglichen Verschlechterung des Ratings der USA. Wie wirkt sich dies auf Investoren aus, und welchen langfristigen Schaden richtet es an - Das und mehr im Video!