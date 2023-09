Brenus Pharma gibt bekannt, dass die präklinischen Fortschritte seines ersten Forschungsprogramms auf der 7. CICON (International Cancer Immunotherapy) Conference in Mailand, Italien (20. bis 23. September) vorgestellt wurden und ebenfalls auf dem 38. Jahreskongress der SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) in San Diego, CA, USA (1. bis 5. November) präsentiert werden.

Diese Mitteilungen konzentrieren sich auf die präklinische Validierung neuer Entwicklungen des ersten Produkts der STC-Plattform, STC-1010, das gegen Darmkrebs in der ersten Behandlungslinie gerichtet ist.

KONFERENZ TITEL AUTOREN ERGEBNISSE CICON23 P119: Allogener Impfstoff auf der Basis von Tumorzellen zur Behandlung von Dickdarmkrebs: Entwicklung und präklinische Validierung George ALZEEB, Scientific Project Manager, Brenus Pharma, (Ph.D)

Corinne TORTORELLI, Medical Lead, Brenus Pharma, (Pharm. D., Ph.D)

Corentin RICHARD, Postdoc, Centre Georges-François Leclerc, ICMUB UMR CNRS 6302, (PhD)

Romain BOIDOT, Molekularbiologe, Centre Georges-François Leclerc, ICMUB UMR CNRS 6302, (PhD)

Tanguy FORTIN, CEO, Anaquant, (PhD)

Alban BESSEDE, CEO, Explicyte, (Ph.D)

Yan WANG, R&D Project Manager, Inovotion, (M.D, PhD)

Lionel CHALUS, LTO, Brenus Pharma

Benoit PINTEUR, CSO, Brenus Pharma, (Pharm D)

Paul BRAVETTI, CEO, Brenus Pharma, (Pharm D, MSc)

Antoine ITALIANO, Early Phase Trials and Sarcoma Units, Institut Bergonie, (M.D, PhD)

François GHIRINGHELLI, Director von UMR INSERM 1231, (MD,PhD) SIEHE POSTER SITC23 Impfstoff aus stimulierten Tumorzellen (STC) induziert Reaktion bei Darmkrebs FOLGEN

Benoit PINTEUR, (Pharm.D), Mitbegründer und Chief Scientific Officer bei Brenus Pharma erklärt: "Nachdem wir das STC-Produkt an Darmkrebsmodellen in syngenen immunkompetenten Mäusen (in vivo), getestet haben, bei denen die Ergebnisse eine verbesserte Gesamtüberlebenszeit und eine verstärkte Immunreaktion mit STC-1010 gezeigt haben, haben wir neue Modelle (ex vivo, in ovo) getestet, um die Extrapolation auf den Menschen zu verbessern, den biologischen Wirkmechanismus von STC-1010 zu validieren und die ausgezeichneten Ergebnisse an menschlichen Darmkrebsmodellen zu wiederholen. Alle unsere Bemühungen konzentrieren sich jetzt auf die behördlichen Genehmigungen und die Chargenproduktion für die klinische Studie im Jahr 2024."

Über die STC Platform: "Stimulated-Tumor-Cells" ist die erste Technologieplattform, die Krebsimpfstoffe erzeugt, die auf Zellen basieren, die stimuliert werden, um antigene Signaturen von rezidivierenden Tumoren zu reproduzieren, und die haptenisiert werden, um das Immunsystem gegen resistente Tumoren zu schulen. Es durchbricht die derzeitigen Beschränkungen, indem es solide Tumore effizient behandelt und dabei Kosten- und Versorgungskontrolle gewährleistet.

Für weitere Information: www.brenus-pharma.com

