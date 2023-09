ASM Global, der weltweit führende Experte für Entertainment-Events, und Suvilahden Areena Oy geben eine außergewöhnliche Partnerschaft bekannt. Sie möchten gemeinsam dem kultigen und traditionsreichen Kraftwerk Hanasaari (Baujahr 1909) wieder zu Glanz verhelfen.

Das Duo möchte die Bausubstanz des berühmten Gebäudes so weit wie möglich erhalten. Die örtliche Kultur und das Umfeld sollen bestehen bleiben, aber dennoch ist eine hochmoderne Arena mit einem Bereich für Festivals geplant.

ASM Global wird die Veranstaltungsstätte für Musik- und Entertainment-Events nutzen. Auch Sportereignisse sollen in großem Umfang dort stattfinden.

Chris Bray, ASM Global Europe President sagte: "Hanasaaren Voimala ist für ASM Global in Finnland der nächste große Schritt. Wir sind in Skandinavien bereits präsent, und nun bauen wir unsere Aktivitäten in Helsinki aus. Das schließt Kulttuuritalo ein. Wir möchten über unser einzigartiges globales Netzwerk ausgesuchte Künstler und Konzerte nach Helsinki bringen.

Hanasaaren Voimala ist eine außergewöhnliche Location. Es ist aufregend, eine neue Arena und ein Entertainment Hub mit einem Bereich für Festivals direkt am Meer zu bauen. Dieses urbane Kulturprojekt wird ein großer Erfolg."

Timo Nieminen, Suvilahden Areena Oy CEO sagte: "Die Zusammenarbeit mit ASM Global macht unser Projekt glaubwürdiger. Wir werden von den Erfahrungen und Best Practices unseres Partners profitieren. Das ist eine gute Voraussetzung für finanziellen Erfolg.

Nun warten wir auf die Baugenehmigung durch die Stadt. Während der Planung werden wir mit allen wichtigen Akteuren wie Umweltschützern oder der Stadtverwaltung Helsinki zusammenarbeiten, um eine neue Art von urbanem Kultur-Hub zu erschaffen."

ASM Global's Stockholm Live betreibt allein in der Hauptstadt sieben Veranstaltungsstätten. Im Mai wurde eine Vereinbarung mit dem Helsinki Kulturzentrum bekannt gegeben.

