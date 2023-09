Afiniti, der führende Anbieter von KI-gestützten Behavioral-Pairing-Lösungen für Kundeninteraktionen, hat die Ernennung von Hassan Afzal zum Chief Executive Officer und Board Director von Afiniti bekannt gegeben.

Hassan Afzal, eine erfahrene Führungskraft, wird die Nachfolge von Larry Babbio antreten, der 2021 die Position des Chief Executive Officer von Afiniti übernommen hat. Seine Ernennung ist Teil der Nachfolgeplanung für die CEO-Position und eines anschließenden Suchprozesses unter der Leitung des Boards. Das Board dankt Larry Babbio für sein unermüdliches Engagement für Afiniti. Das Unternehmen wird weiterhin von seiner Erfahrung profitieren wird, da er als Board Director auch künftig für Afiniti tätig sein wird.

Hassan Afzal ist 2007 als einer der ersten Mitarbeiter zu Afiniti gestoßen und trug Verantwortung als Chief Technology Officer. Dies macht ihn zu einem der wichtigsten Architekten der einzigartigen und patentierten Technologie von Afiniti. Er trug maßgeblich zum Wachstum von Afiniti auf die heutige Größe von rund 1.500 Mitarbeitern in 20 Ländern bei. Afzal hat einen MSc in Computer- und Informationssystemen an der University of Pennsylvania und einen BSE in Elektrotechnik an der University of Virginia erworben.

"Ich freue mich darauf, dieses großartige Unternehmen zu führen und die Stärken unserer Mitarbeiter, unserer Kultur und unserer kundenzentrierten Ausrichtung optimal einzusetzen", so Afzal. "Als Pionier bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz zur messbaren Optimierung von Kundeninteraktionen bietet sich Afiniti die faszinierende Möglichkeit, Kundenerlebnisse durch mehr Analytik und Automation zu verbessern. Im Schulterschluss mit Larry und dem Vorstand werde ich für einen nahtlosen Übergang arbeiten und danke Larry für seine Unterstützung in den letzten zwei Jahren."

"Hassan hat reichhaltige Erfahrungen und exzellente strategische Führungsqualitäten bei Afiniti eingebracht, und wir freuen uns, dass er die Position des Chief Executive Officer angenommen hat", kommentiert Babbio. "Er hat das Board mit seinen Leistungen bei Afiniti beeindruckt, wo er eine stark kundenzentrierte Denkweise und eine kreative technologische Führungsrolle bewiesen hat. Das Board ist davon überzeugt, dass seine Führungsstärke und seine Erfahrung Afiniti in der anstehenden strategische Phase helfen werden."

Über Afiniti

Afiniti nutzt eine patentierte KI-gestützte Technologie, um Teilnehmer an Kundeninteraktionen auf Basis einer Vorhersage zuzuweisen, wie gut sie miteinander interagieren werden. Die Technologie des Unternehmens wird weltweit im Gesundheitswesen, in der Telekommunikation, in der Reisebranche, im Hotel- und Gastronomiegewerbe, in der Versicherungsbranche und im Bankensektor sowie in verschiedenen Kundenerlebnis-Kanälen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.afiniti.com.

