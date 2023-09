Lernende haben kostenlosen Zugang zu Geodaten-Software

Während die Auswirkungen des Klimawandels weltweit zunehmen und sich verstärken, wird die geografische Natur des Problems deutlich. Die Fähigkeit, eine so weitreichende geografische Herausforderung anzugehen, erfordert Technologie, die Kontext liefert genau das bietet Location Intelligence. Um die Personen zu unterstützen, die auf dieses Ziel hinarbeiten, hat Esri, der Weltmarktführer für Geoinformationssysteme (GIS), heute bekannt gegeben, dass er einen neuen Massive Open Online Course (MOOC) anbieten wird, der die Anwendung seiner Software zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels erkundet. Der kostenlose Kurs wird diesen Herbst sechs Wochen lang auf der Esri Academy Website verfügbar sein und beinhaltet vollen Zugang zu ArcGIS Pro, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS Online und anderer ArcGIS-Software, die wissenschaftlich fundierte Werkzeuge und autoritative Daten nutzt.

"GIS for Climate Action" startet am 25. Oktober und bietet eine umfassende Einführung in die Verwendung von GIS-Software, um riesige Mengen an Daten zu erfassen, zu kartieren, zu visualisieren, zu analysieren und zu teilen.

Wissenschaftler, Forscher, wirtschaftliche Führungskräfte und politische Entscheidungsträger verlassen sich auf GIS, um Erkenntnisse zu gewinnen, die fundierte Entscheidungen unterstützen. Die MOOC-Teilnehmer werden Erfahrungen mit einer Reihe von ArcGIS-Softwareprodukten sammeln, während sie reale Szenarien durchgehen, um klimabezogene Gefahren zu visualisieren, klimabezogene Risiken für Menschen sowie die natürliche und vom Menschen geschaffene Umwelt zu analysieren und zu bestimmen, wo effektive Lösungen eingesetzt werden sollten.

Dawn Wright, leitende Wissenschaftlerin bei Esri und renommierte Expertin für Geografie und Ozeanografie, und die erste schwarze Person, die das Challengertief im Pazifischen Ozean erforscht und kartiert hat, wird den Kurs leiten.

"In diesem MOOC werden wir wissenschaftliche Prinzipien vertiefen und Klimawandelindikatoren, Risiken und Optionen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie zum Schutz von gefährdeten Bevölkerungsgruppen erkunden und noch viel mehr", erklärte Wright. "Positive Klimamaßnahmen können mit einem einfachen Gespräch darüber beginnen, wie es die Menschen und Orte betrifft, die einem am Herzen liegen."

Die Kursvideos zeigen Wright in offenen Gesprächen mit führenden Klimaexperten und Personen, die Maßnahmen ergreifen, um Nachhaltigkeit in Bildung und ihre lokalen Gemeinschaften einzubringen. Weitere Videos zeigen Diskussionen zwischen Esri-Technologieexperten, die an vorderster Front stehen, um Organisationen dabei zu helfen, Klimarisiken zu verstehen und anzugehen.

Jeder Abschnitt des Kurses wird sich auf ein spezifisches Thema und seine Anwendung konzentrieren. Die Teilnehmer werden eine breite Palette von Szenarien unter Verwendung realer Daten und leistungsstarker ArcGIS-Tools erkunden, von der Bestimmung optimaler Standorte für die Installation von Solarplatten über die Planung von Anpassungen, die hohe Hitze mildern, bis zur Optimierung von Reiserouten.

"Ich ermuntere alle, die sich Gedanken zum Klimawandel machen und einen Unterschied bewirken möchten, an diesem Kurs teilzunehmen", fuhr Wright fort. "Es sollte auch sehr viel Spaß machen!"

Um positive Maßnahmen anzuregen, ist eine effektive Kommunikation erforderlich. Die Kursteilnehmer werden lernen, wie sie ArcGIS Dashboards, ArcGIS Instant Apps und ArcGIS StoryMaps verwenden können, um Daten und Analyseergebnisse auf visuell ansprechende Weise zu teilen. Dabei werden Informationsmaterialien erstellt, die bei Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit Anklang finden werden.

GIS for Climate Action steht Lernenden auf der ganzen Welt offen. Für die Teilnahme wird lediglich ein ArcGIS-Konto benötigt, das kostenlos und einfach unter accounts.arcgis.com erstellt werden kann. Alle Teilnehmer erhalten nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat. Die Anmeldung ist bis zum 8. November möglich.

Einzelheiten zum Kurs und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter go.esri.com/gis-for-climate-action-course.

