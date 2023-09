RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" zur Wirtschaftssituation in Deutschland:

"Wie ist es wirklich um den Standort Deutschland bestellt? Stehen wir alles in allem immer noch gut da oder fahren wir komplett an die Wand - inklusive "De-Industrialisierung". Die Lage ist zwar besser als die Stimmung, doch von gut ist sie meilenweit entfernt. Freilich hilft auch keine Schwarzmalerei, wie sie nicht wenige Politiker, Experten, Medien, Verbände und auch Manager selbst allzu gerne betreiben. Diese raubt nur Energie und schürt Ängste und Verdrossenheit in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite hilft Schönfärberei ebenso wenig. Die deutsche Volkswirtschaft muss viele Herausforderungen gleichzeitig meistern: aus der Rezession kommen und zugleich die Inflation eindämmen, die Energiewende schaffen, ohne dabei die Industrie komplett zu zerstören, den technologischen Wandel in nahezu sämtlichen Branchen meistern, den Arbeitskräftemangel bekämpfen und sich erfolgreich einem nie dagewesenen globalen Wettbewerb stellen."/ra/DP/men