ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zu den Störungen bei VW:

"VW ist ein verunsicherter Konzern. Wirtschaftlich sah es schon besser aus. China ist als schwächelnder Absatzmarkt und immer größerer Konkurrent ein Doppelproblem. Der E-Auto-Absatz liegt allgemein hinter Erwartungen zurück, Werke sind unausgelastet. Die wichtige Softwaresparte bleibt ein Problem. Der Riese taumelt. Wurde bei der Sicherheit gespart? Ist VW zu zentralisiert? Noch ist unklar, was zur Störung mit weltweiten Auswirkungen geführt hat. Aber das Unternehmen kämpft - auch in der IT. Was fehlt, ist ein Verkaufsschlager, ein bezahlbares, attraktives E-Auto - ein Volkswagen."