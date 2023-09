MADRID (dpa-AFX) - Das Unterhaus des spanischen Parlaments stimmt an diesem Freitag ein zweites Mal über die als chancenlos geltende Kandidatur des konservativen Oppositionsführers Alberto Núñez Feijóo für das Amt des Regierungschefs ab. Anders als in der ersten Runde, in der eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen notwendig war, würde Feijóo nun eine einfache Mehrheit reichen. Aber auch die ist nach derzeitigem Stand nicht in Sicht. Im ersten Durchgang am Mittwoch hatten 178 Abgeordnete gegen ihn und 172 für ihn gestimmt.

Die PP hatte bei der Wahl im Juli zwar die meisten Stimmen bekommen, die absolute Mehrheit aber klar verfehlt. Feijóo gelang es seither nicht, neben der rechtspopulistischen Vox genügend kleinere Parteien an seine Seite zu ziehen.

Sollte Feijóo scheitern, könnte der geschäftsführende Regierungschef Pedro Sánchez (PSOE) sein Glück versuchen. Der seit 2018 regierende Sozialist benötigt aber die Stimmen katalanischer Parteien, die dafür unter anderem eine Amnestie für Separatisten fordern, die an dem gescheiterten Abspaltungsversuch von 2017 teilnahmen. Wenn bis zum 27. November keine Regierung steht, muss es eine Neuwahl geben./ro/DP/he