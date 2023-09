Hongkong (ots/PRNewswire) -OneOdio hat einen bemerkenswerter Meilenstein erreicht: Der ikonische professionelle DJ-Kopfhörer Pro 10 wird bis 2023 einen Umsatz von über 320 Millionen US-Dollar erzielen. Diese Errungenschaft unterstreicht das Engagement der Marke, Musikliebhabern erstklassige Audioerlebnisse zu bieten.Der Pro 10-Kopfhörer (https://www.oneodio.com/products/pro10-black-over-ear-headphones) ist der Eckpfeiler der OneOdio-Produktpalette und wird von Audio-Enthusiasten weltweit gelobt. Bekannt für seine professionelle Klangleistung, sein ergonomisches Design und sein erschwingliches Preisniveau, ist die Pro 10-Serie zu einem Synonym für hochwertige Audioerlebnisse geworden. Mit Klang in Studioqualität, abnehmbaren Kabeln und Over-Ear-Komfort ist er seit sieben Jahren ein Amazon-Bestseller, der sowohl professionelle Audioanforderungen als auch die Vorlieben von Musikliebhabern erfüllt.OneOdios Jahrzehnt der KommissionOneOdio wurde mit dem Ziel gegründet, Premium-Audio zu demokratisieren und für alle zugänglich zu machen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Der Pro 10 Kopfhörer verkörpert diese Philosophie und bietet ein professionelles Klangerlebnis zu einem kostengünstigen Preis. OneOdio ist der festen Überzeugung, dass erstaunliche Klangqualität für jeden erreichbar sein sollte, und die Pro 10-Serie ist ein Beispiel für dieses Engagement.Mit mehr als einem Jahrzehnt Engagement in der Audiogerätebranche hat OneOdio immer wieder Grenzen überschritten und neue Standards gesetzt. Die Reise des Unternehmens war von bedeutenden Meilensteinen geprägt, darunter die meistverkauften Kopfhörermodelle und eine globale Präsenz. Durch sein Engagement für Innovation und Qualität hat OneOdio einen treuen Kundenstamm rund um den Globus gewonnen.Die Zukunft von OneOdio als professionelle AudiomarkeOneOdio entwickelt sich ständig weiter und strebt danach, als "professionelle" Marke in der Audiogerätebranche anerkannt zu werden. Ihr Engagement für qualitativ hochwertige und kostengünstige Audiolösungen hat sie auf den Weg zu professionellen Spitzenleistungen gebracht. Mit einem unermüdlichen Fokus auf innovation und Kundenzufriedenheit ist OneOdio gut positioniert, um dieses Ziel zu erreichen.Das Kopfhörermodell Pro 10 von OneOdio, das im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 320 Millionen US-Dollar erzielen wird, ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen in der Audiobranche. Mit Blick in die Zukunft bleibt OneOdio dem Ziel verpflichtet, einem weltweiten Publikum unvergleichliche Audioerlebnisse zu bieten.Informationen zu OneOdioMarkenwert: Erstklassige, professionelle Kopfhörer und Audiogeräte zu liefern, die Ihr Hörerlebnis auf ein neues Niveau heben.Markenmission: Pro-Audio mit innovativen Technologien zu verschmelzen und den Kunden ein Hörvergnügen zu bereiten.OneOdio wurde 2013 gegründet und ist ein führender Hersteller von Audiogeräten. Angetrieben von der Mission, Musikliebhabern auf der ganzen Welt ein professionelles Klangerlebnis zu bieten, hat OneOdio immer wieder bahnbrechende Audioprodukte auf den Markt gebracht, darunter die Studio Pro-Serie, Monitor-Serie, HiFi-Serie, Fusion-Serie und Focus-Serie. Die Over-Ear-Kopfhörer von OneOdio sind weltweit präsent und rangieren in der Kopfhörerkategorie von Amazon stets unter den ersten drei Plätzen.Um mehr über die Produktpalette von OneOdio und ihre Reise zu erfahren, besuchen Sie bitte ihre Website unter www.oneodio.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234327/OneOdio_Iconic_DJ_Headphone_Pro_10.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oneodios-ikonischer-dj-kopfhorer-pro-10-erreicht-umsatz-meilenstein-von-uber-320-millionen-us-dollar-bis-2023-301942567.htmlPressekontakt:Sookie Lau,info@oneodio.com,+852 6940 3848Original-Content von: OneOdio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171640/5614597