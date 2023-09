DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ENTLASTUNGEN - Bundesfinanzminister Christian Lindner dringt angesichts der schlechteren Konjunkturprognosen innerhalb der Koalition auf Entlastungen für Steuerzahler und Unternehmen. "Wir müssen Wachstumsbremsen lösen", sagte der FDP-Chef der Augsburger Allgemeinen. Menschen und Betriebe verdienten Entlastung. "Die Prognose sollte Appell genug an alle politischen Akteure sein, sich diesem Ziel anzuschließen", mahnte er. "Die jahrelange Schönwetter-Politik vergangener Bundesregierungen fällt uns jetzt in stürmischen Zeiten vor die Füße, deswegen brauchen wir eine Wirtschaftswende." Die Sicherung des Wohlstands müsse an erster Stelle stehen, forderte Linder. (Augsburger Allgemeine)

PRIVATE PFLEGEVERSICHERUNG - Die private Pflegeversicherung wird 2024 für Beihilfeempfänger deutlich teurer. Nachdem die Beiträge für Beamte und Pensionäre in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht gestiegen waren, werden diese nun spürbar angehoben. Konkret steigt der durchschnittliche Monatsbeitrag von 43 auf 52 Euro, was einem Plus von 21 Prozent entspricht. Das teilte der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) dem Handelsblatt mit. Betroffen ist rund die Hälfte der knapp zehn Millionen Privatversicherten in Deutschland. Weil der Anstieg ein Durchschnittswert ist, kann der Beitragssprung für einzelne Versicherte deutlich höher ausfallen. Die individuelle Höhe richtet sich nach Faktoren wie dem Lebensalter und Gesundheitszustand bei Vertragsbeginn. (Handelsblatt)

FINANCIAL STABILITY BOARD (FSB) - Die internationale Aufsichtsbehörde für Finanzstabilität will die Anhäufung von Schulden außerhalb der traditionellen Banken untersuchen, um die Kreditaufnahme von Hedgefonds zu begrenzen und die Transparenz zu erhöhen. Klaas Knot, Chair des Financial Stability Board, sagte der Financial Times, dass die Überprüfung dazu diene, die steigenden Risiken durch sogenannte "Nicht-Banken", zu denen Hedgefonds und privates Kapital gehören, anzugehen. Knot sagte, die Überprüfung sei eine Priorität, weil die Verschuldung von Nichtbanken "potenziell die Finanzstabilität gefährden kann". (Financial Times)

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Das Vereinigte Königreich drängt Unternehmen, darunter OpenAI und DeepMind von Google, zu einem noch nie dagewesenen Zugang zu der Technologie, die ihre Modelle der künstlichen Intelligenz antreibt, während sich die Regierung auf die Ausrichtung eines globalen KI-Gipfels vorbereitet. Nach Aussage mehrerer Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, verhandeln britische Beamte über die Erlaubnis, die interne Funktionsweise großer Sprachmodelle zu untersuchen, die von Gruppen wie Google DeepMind, Anthropic und OpenAI entwickelt wurden. Die Unternehmen zögern, weitere interne Details ihrer KI-Modelle - die Systeme, die Produkte wie ChatGPT antreiben - offenzulegen, da dies urheberrechtlich geschützte Informationen über die Produkte preisgeben oder sie anfällig für Cyberangriffe machen könnte, so die Personen. (Financial Times)

