Das amerikanische Verlagshaus John Wiley & Sons Inc. (ISIN: US9682232064, NYSE: WLY) wird am 25. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents je Aktie ausschütten. Record date ist der 10. Oktober 2023. Ende Juni 2023 erhöhte der Konzern die Dividendenausschüttung um 0,7 Prozent. Damit steigerte John Wiley & Sons nach eigenen Angaben die Dividende das 30. Jahr in ...

