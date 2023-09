Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4816/ Herbert Scheiblauer ist Geschäftsführer des Gewinn und war bei bisher allen 32 Gewinn-Messen dabei. Heute sprechen wir u.a. über die 33. Gewinn-Messe, die am 19. und 20. Oktober in Wien stattfinden wird. Herberts Kontakte zum Gewinn-Eigentümer Georg Wailand sind am Fussballplatz entstanden, der Ex-Sportclub-Kicker war in den Achtzigern ein bisschen der Bursche für alles im Verlag, ab 1990 war er dann fix an Bord, Top-Gewinn und Gewinn-Messe starteten, im Rahmen der erteilten Prokura gab es später eine besondere Anekdote und seit 2015 ist Herbert mit Georg Wailand Geschäftsführer. Und wie gesagt: Im Zentrum des Talks steht die Gewinn-Messe 2023 mit ihren Stars der Stunde, vorwiegend CEOs von ...

