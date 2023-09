FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte am Freitag zunächst an seine Vortageserholung anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 350 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit 15 138 Punkten bis zum Mittag auf einen weiteren Tiefststand seit März gefallen, hatte dann aber deutlich gedreht. Dabei half ihm die Stabilisierung an der Wall Street auf dem tiefsten Niveau seit Juni. Stephen Innes von SPI Asset Management machte vor allem gesunkene Ölpreise und wieder etwas niedrigere Renditen bei Staatsanleihen als Gründe für die Erleichterung aus./

USA: - MODERATE GEWINNE - Am New Yorker Aktienmarkt haben am Donnerstag Technologiewerte ihre moderate Erholung vom Vortag deutlicher fortgesetzt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,84 Prozent auf 14 702,77 Punkte. Der Druck auf die Börsen durch steigende Anleiherenditen hält zwar an, die Rendite auf die zehnjährigen Papiere war zuletzt jedoch mit unter 4,6 Prozent nicht mehr ganz so hoch wie im frühen Handel, als sie sich in Richtung 4,7 Prozent bewegt hatte. Beim Leitindex Dow Jones Industrial fiel das Plus mit 0,35 Prozent auf 33 666,34 Punkte etwas geringer aus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,59 Prozent auf 4299,70 Zähler hoch.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es Japan erneut weiter nach unten ging, konnte sich die Börse in Hongkong deutlich von den bisherigen Wochenverlusten erholen. In China haben die Börsen am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion legte im späten Handel 2,7 Prozent auf 17 839 Punkte und zu und lag damit im Vergleich zum vergangenen Freitag nur noch etwas mehr als ein Prozent im Minus. Anders sieht es in Japan aus. Dort verlor der Leitindex Nikkei 225 weitere 0,40 Prozent. Auf Wochensicht beläuft sich der Verlust auf knapp zwei Prozent.



DAX 15323,50 0,70%

XDAX 15331,53 0,54%

EuroSTOXX 50 4161,56 0,72%

Stoxx50 3917,03 0,42%



DJIA 33666,34 0,35%

S&P 500 4299,70 0,59%

NASDAQ 100 14702,77 0,84%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 127,56 -0,06%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0581 0,15%

USD/Yen 149,38 0,05%

Euro/Yen 158,06 0,19%

°



ROHÖL:





Brent 95,11 -0,27 USD WTI 91,77 +0,06 USD °



