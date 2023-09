Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Apple-Aktie schloss am Donnerstag bei 171 USD und steht damit kurz vor dem Wochenende mit einem Minus von 2,4%. Betrachtet man den fallenden 10-Tage-Gleitdurchschnitt (GD), so erscheint das kurzfristige Bild eher düster. Der Aktienkurs liegt unter diesem GD, was zusätzlichen Druck ausübt. Doch das ist nicht die einzige Sorge für Anleger: Berichte über Überhitzungsprobleme beim neuen iPhone 15 Pro und Max ...

Den vollständigen Artikel lesen ...