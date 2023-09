DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Erntedankfests (Chuseok) geschlossen. In China ruht der Börsenhandel wegen des Mondfests.

MONTAG und DIENSTAG: In Südkorea findet am Montag wegen des Erntedankfestes (Chuseok) kein Börsenhandel statt. Am Dienstag ruht der Handel wegen des Feiertags "Gründungstag der Nation".

MONTAG bis FREITAG: In China bleiben die Börsen während der "Goldenen Woche" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Commerzbank will ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Die Commerzbank erwarte eine höhere Profitabilität der Geschäftsaktivitäten und bei einer Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent eine Eigenkapitalrendite (Net RoTE) von mehr als 11 Prozent im Jahr 2027, hieß es. Auf dieser Basis sei eine Anpassung der Kapitalrückgaberichtline beschlossen worden. In den Jahren 2022 bis 2024 will die Commerzbank in Summe 3 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre ausschütten. Um dies zu erreichen, wird die Ausschüttungsquote für 2024 mindestens 70 Prozent betragen. Für die Jahre 2025 bis 2027 strebt die Commerzbank den weiteren Angaben zufolge eine Ausschüttungsquote von mehr als 50 Prozent an, jedoch nicht mehr als das Konzernnettoergebnis nach Abzug von AT-1-Kupons und Minderheitsanteilen. Voraussetzung für eine Dividende sei eine CET1-Quote nach Ausschüttung von mindestens 250 Basispunkten über der regulatorischen Mindestanforderung. Für einen Aktienrückkauf sei zusätzlich eine CET1-Quote nach Rückkauf von mindestens 13,5 Prozent Voraussetzung. Zudem müssen die Europäische Zentralbank (EZB) und die deutsche Finanzagentur einem Aktienrückkauf zustimmen. Den Businessplan für 2024 bis 2027 will die Bank wie geplant am 8. November veröffentlichen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-13,2% gg Vj 08:00 Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +18.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% - GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch August PROGNOSE: -0,6% gg Vm/-3,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-1,1% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+4,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+5,7% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,3% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,4% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 47,0 zuvor: 48,7 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September PROGNOSE: 67,7 1. Umfrage: 67,7 zuvor: 69,5

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.469,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.337,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 14.876,25 +0,1% Nikkei-225 31.766,59 -0,3% Schanghai-Composite FEIERTAG Hang-Seng-Index 17.826,83 +2,6% +/- Ticks Bund -Future 127,65 0 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.323,50 +0,7% DAX-Future 15.461,00 +0,5% XDAX 15.331,53 +0,5% MDAX 25.718,43 +0,3% TecDAX 2.990,66 +0,9% EuroStoxx50 4.161,56 +0,7% Stoxx50 3.917,03 +0,4% Dow-Jones 33.666,34 +0,3% S&P-500-Index 4.299,70 +0,6% Nasdaq-Comp. 13.201,28 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,65 -64

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitagmorgen zunächst etwas höher gesehen. Nachdem der Abgabedruck jüngst etwas gewichen ist, könnten Käufe zum Quartalsultimo die Stabilisierung der vergangene Tage unterstützen. Nachdem sich die Verbraucherpreise in Deutschland bereits in die richtige Richtung entwickelten, stehen zum Wochenschluss die Daten aus Europa auf der Agenda. Positiv ist, dass die Basiseffekte wie Preisdeckel bei Strom oder 9-Euro-Ticket nun langsam aus den Daten herausgehen. Analysten prognostizieren einen moderaten Rückgang der Inflationsrate. Ansonsten hat sich das Umfeld kaum verändert. In Washington bahnt sich für Sonntag die vorübergehende Schließung von US-Bundesbehörden an, der sogenannte "Shutdown". Bisher haben sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen von beiden Kammern des US-Kongresses getragenen Gesetzesentwurf für das am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr 2024 geeinigt.

Rückblick: Europas Börsen haben sich am Donnerstag nach einer schmerzhaften Durststrecke erholt. Ein positives Signal sendeten die deutschen Verbraucherpreise für September. "Es ist der ersehnte Schritt in die richtige Richtung. Zum ersten Mal seit Februar des vergangenen Jahres steht die 4 vor dem Komma", so QC Partners zu den deutschen Inflationszahlen, die im September im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen sind und im Jahresvergleich um 4,5 Prozent. Am Freitag steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise auf der Agenda. Auch hier wird ein deutlicher Rückgang erwartet. Unter Druck stand die Aktie von AMS-Osram, für die es um gut 20 Prozent nach unten ging. Hier kam nicht gut an, dass der Halbleiterkonzern für die Neuausrichtung nochmals die Aktionäre zur Kasse bittet.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Das Börsendebüt von Schott Pharma ist gelungen. Der erste Kurs lag bei 30 Euro, nachdem die Aktien zu 27 Euro zugeteilt worden waren. Die Aktie schloss bei 31,30 Euro und damit knapp 16 Prozent über dem Ausgabepreis. SMA Solar gewannen 3,8 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht von Reuters verwiesen, wonach die Bundesregierung darüber nachdenkt, die inländischen Solarhersteller zu schützen. Kurz vor Börsenschluss machte die Aktie von Thyssenkrupp einen Sprung und schloss 6,5 Prozent fester. Händler verwiesen auf Medienberichte, laut denen der tschechische Investor Daniel Kretinsky eine 50-Prozent-Beteiligung an Thyssenkrupp erwerben könnte. Mit Abgaben von 17,6 Prozent auf Xetra reagierten Curevac empfindlich auf die Nachricht, dass das Düsseldorfer Landgericht mehrere Zivilverfahren im Patentstreit zwischen dem Tübinger Pharmaunternehmen und seinem Konkurrenten Biontech vorerst ausgesetzt hat. Bei Varta belastete der Verkauf eines Insiders, die Aktie schloss 0,9 Prozent tiefer.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie der Commerzbank wurde 2,0 Prozent höher getaxt. Die Bank will ihre Aktionäre stärker am Erfolg des Unternehmens beteiligen. Nach Vorlage der Zahlen für das erste Geschäftsquartal des US-Sportartikelherstellers Nike wurden Adidas und Puma um jeweils 1 Prozent höher gestellt. Die Aktie von Schott Pharma zeigte sich nach dem erfolgreichen Börsendebüt 0,5 Prozent leichter.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Stützend wirkten nachgebende Marktzinsen. Getrübt wurde das Marktumfeld aber weiterhin von Inflationsängsten und Zinssorgen. Angesichts der zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreise hält sich die Sorge, dass die US-Notenbank aufgrund des hartnäckigen Preisauftriebs die Zinsen länger auf hohem Niveau belassen könnte. Neue Konjunkturdaten sprachen eher für ein Beibehalten des falkenhaften Kurses der Federal Reserve. So stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weniger deutlich als von Volkswirten vorhergesagt. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zum PCE-Deflator im zweiten Quartal deckten sich in dritter Lesung mit denen der zweiten Veröffentlichung und lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Micron gaben 4,4 Prozent nach. Der Chiphersteller hat im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als befürchtet. Allerdings erwartet Micron im laufenden ersten Quartal einen höheren Verlust als von Analysten geschätzt. Einen enttäuschenden Ausblick hat auch Workday (-8,5%) gegeben. Der Gebrauchtwagenhändler Carmax (-13,4%) hat im zweiten Quartal einen Rückgang von Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Eine Vertriebsvereinbarung mit dem Sportartikelanbieter Lululemon (-0,1%) verhalf der Aktie des Fitnessgeräteherstellers Peloton zu einem Plus von

5,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,07 -7,1 5,14 64,7 5 Jahre 4,63 -6,2 4,69 63,2 7 Jahre 4,64 -5,0 4,69 66,6 10 Jahre 4,57 -4,0 4,61 69,4 30 Jahre 4,71 -1,2 4,72 73,7

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach, nachdem sie am Vortag erneut kräftig zugelegt hatten, notierten aber weiterhin auf einem 16-Jahreshoch. Im asiatischen Handel am Freitag holen die Renditen einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0581 +0,1% 1,0566 1,0562 -1,2% EUR/JPY 157,99 +0,2% 157,73 157,74 +12,6% EUR/CHF 0,9665 -0,0% 0,9668 0,9682 -2,4% EUR/GBP 0,8657 +0,0% 0,8657 0,8656 -2,2% USD/JPY 149,32 +0,0% 149,29 149,36 +13,9% GBP/USD 1,2222 +0,1% 1,2205 1,2202 +1,1% USD/CNH 7,2943 +0,0% 7,2942 7,2990 +5,3% Bitcoin BTC/USD 26.971,58 -0,2% 27.015,50 26.795,33 +62,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach den jüngsten Kursgewinnen nun etwas nach. Der Dollar-Index sank um 0,5 Prozent. Nach Meinung von Beobachtern legt der Greenback aber nur eine Verschnaufpause ein. Die Erwartung weiter hoher US-Zinsen dürfte den Dollar stützen, hieß es von der ING.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,63 91,71 -0,1% -0,08 +17,8% Brent/ICE 95,05 95,38 -0,3% -0,33 +15,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag notierten die Ölpreise wieder etwas leichter. Der überraschend deutliche Rückgang der US-Ölvorräte hatte die Preise am Vortag weiter nach oben getrieben. In Verbindung mit den Fördermengenkürzungen der Opec+ schürte dies Befürchtungen, dass sich das Angebot weltweit verknappen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.865,00 1.864,83 +0,0% +0,17 +2,3% Silber (Spot) 22,93 22,63 +1,4% +0,31 -4,3% Platin (Spot) 916,85 909,50 +0,8% +7,35 -14,2% Kupfer-Future 3,73 3,71 +0,6% +0,02 -2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach den kräftigen Abgaben im Wochenverlauf noch etwas nach. Belastend wirkte weiter das anhaltend hohe Zinsniveau, dem stand bremsend der nachgebende Dollar entgegen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Ukrainische Kriegsflüchtlinge sollen noch bis mindestens März 2025 einen besonderen Schutz in der Europäischen Union genießen. Die EU-Innenminister einigten sich am Donnerstag darauf, den temporären Schutzstatus um ein Jahr zu verlängern, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Mitgliedstaaten hervorgeht.

NOTENBANK JAPAN

Die japanische Regierung will bei einer starken Abwertung des Yen gegebenenfalls eingreifen. "Es gibt keine Änderung unserer Haltung, dass wir angemessene Maßnahmen gegen zu starke Bewegungen ergreifen", sagte Finanzminister Shunichi Suzuki bei einer Pressekonferenz am Freitag. Der Yen hat kürzlich gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr bei gut 149 Yen abgewertet. Die Regierung habe keine Grenze festgelegt, bei der sie am Devisenmarkt intervenieren würde, sagte Suzuki. Sie fokussiere sich auf Fluktuationen.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +2,8% gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +0,2% gg Vm

*Japan/Arbeitslosenquote Aug 2,7% (PROG: 2,6%)

*Japan/Industrieproduktion Aug unverändert (PROG: -1,1%) gg Vm

*Japan/Einzelhandelsumsatz Aug +7,0% gg Vorjahr

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Zivilverfahren um Vorwürfe des Finanzbetrugs eine weitere Schlappe erlitten. Ein New Yorker Berufungsgericht wies am Donnerstag einen Antrag des Republikaners zurück, den für Montag geplanten Prozessbeginn auf Eis zu legen. Damit dürfte der Zivilprozess um Trumps frühere Angaben zum Wert seiner Immobilien wie geplant zu Wochenbeginn starten.

THYSSENKRUPP

bereitet einem Zeitungsbericht zufolge die Abspaltung seiner Stahlsparte vor. Wie das Handelsblatt mit Verweis auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet, führen Vertreter des Unternehmens mit dem Milliardär Daniel Kretinsky "vertiefte Gespräche" über einen Einstieg bei Thyssenkrupp Steel. Nach derzeitigem Stand solle Kretinsky einen Anteil von 50 Prozent an der Stahlsparte des Industriekonzerns erhalten und Thyssenkrupp in gleicher Höhe beteiligt bleiben. Der Konzern und Kretinskys Firma EP Holding würden das Stahlgeschäft zusammen führen.

NIKE

hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und die Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen. Im ersten Geschäftsquartal per Ende August erwirtschaftete Nike einen Nettogewinn von 1,45 Milliarden US-Dollar nach 1,47 Milliarden im Vorjahresquartal. Je Aktie betrug der Gewinn 0,94 Dollar nach 0,93 Dollar. Der Umsatz stieg auf 12,94 Milliarden Dollar von 12,69 Milliarden im Vorjahresquartal. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn je Aktie von nur 0,76 Dollar gerechnet bei einem Umsatz von 13 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge sank um 10 Basispunkte auf 44,2 Prozent, belastet durch höhere Produktkosten und ein schwierigeres Wechselkursumfeld, was durch "strategische Preismaßnahmen" ausgeglichen wurde.

X (TWITTER)

Die Onlineplattform streicht die Zahl der Mitarbeiter, die gegen die Verbreitung von Falschinformationen zu Wahlen vorgehen sollen, drastisch zusammen. X-Besitzer Elon Musk bestätigte teilweise einen Bericht des Onlinemediums The Information, wonach der Kurzbotschaftendienst die Hälfte der Stellen in diesem Bereich abbaut.

