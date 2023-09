Am Freitagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0578 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.Frankfurt - Der Euro setzt seinen moderaten Erholungskurs fort. Am Freitagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0578 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zur Wochenmitte war der Kurs auf 1,0488 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Seither geht es etwas bergauf. Auch gegenüber dem Franken tendiert der Dollar schwächer. Aktuell notiert der Greenback bei 0,9137...

