Die Automatisierung hat die Geschäftswelt in den letzten Jahren revolutioniert und ist ganz klar zu einem Megatrend mutiert, der Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen erhebliche Vorteile verschafft. Zwei Akteure, die von diesem Trend profitieren, sind die Kion Group (WKN: KGX888) und HubSpot (WKN: A12CWQ). In diesem Artikel möchte ich einmal einen genaueren Blick auf die Geschäftsmodelle der beiden Profiteure werfen und analysieren, wie sie von der Automatisierung profitieren. Natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...