DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
SYNLAB AG INH O.N. EUR DE000A2TSL71 29.09.2023 09:05 CET
START RESTART AUCTION: 09:05
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:15
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START RESTART AUCTION: 09:05
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:15