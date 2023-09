Das Beratungsunternehmen Accenture plc (ISIN: IE00B4BNMY34, NYSE: ACN) gab am Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,29 US-Dollar je Aktie bekannt. Dies ist eine Anhebung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,12 US-Dollar). Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15. November 2023 (Record day: 12. Oktober 2023). Im Gesamtjahr kommen 5,16 US-Dollar nach zuvor 4,48 US-Dollar zur Auszahlung. Die ...

