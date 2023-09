Zhejiang Jingxing Paper hat eine von Andritz an das Werk in Pinghu City, Zhejiang Province, China, gelieferte Deinking (DIP)-Anlage erfolgreich in Betrieb genommen. Mit einer Kapazität von 200 Tagestonnen verarbeitet die Linie einen Mix aus Büroabfällen und alten Büchern zur Herstellung von hochwertigem Altpapierstoff für verschiedenste Arten von Papier. Mit drei Kreislaufsystemen für Flotation sowie Entaschung und zwei Dispergierstufen erzielt die Anlage höchste Faserstoffqualität, die sogar für die Produktion von weißem Top-Linerboard und anderen Papiersorten verwendet werden kann. Zhejiang Jingxing Paper Co., Ltd., gegründet 1984, zählt zu Chinas führenden Verpackungspapier- und Haushaltstissue-Produzenten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...