In den vergangenen Tagen stand das Thema Ausschüttungen bei der Commerzbank-Aktie im Vordergrund. Nach einem Medienbericht vor einer Woche kamen die Papiere unter Druck, denn die durchgestochenen Ziele der Bank fielen am Markt durch. Gestern hat der Vorstand nun nachgelegt.Eigentlich wollte das Management erst mit den Q2-Zahlen am 8. November die neue Strategie und damit auch die angepassten Ausschüttungsziele vorstellen. Doch der Druck in den vergangenen Tagen wurde zu groß. Gestern Abend hat man ...

