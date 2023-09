Am Freitag setzt der Dax seine Erholung fort und steigt um 0,2% auf 15.350 Punkte, nachdem er sich von einem Tiefststand seit März erholt hat. Unterstützung fand er durch die Wall Street-Stabilisierung und Faktoren wie gesunkene Ölpreise. In den USA erlebten Technologiewerte bei der Nasdaq eine Steigerung von 0,84%, während der Dow Jones um 0,35% zulegte. Die steigenden Anleiherenditen drücken weiterhin auf die Märkte. In Asien gab es gemischte Ergebnisse: ...

